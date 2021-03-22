Bakanlık personeli GTÜ’de eğitim aldı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Akıllı Tarım Uygulamaları iş birliği protokolü kapsamında "Modern, uzaktan algılama teknolojilerine dayalı akıllı tarım uygulamaları eğitimi ve bitki doku kültürü temel eğitimleri alan kursiyerler eğitimlerini tamamladı.

20 KURSİYER

Bakanlık personeline pandemi kurallarına uygun olarak GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, Doç. Dr. İsmail Çölkesen tarafından verilen eğitime 20 kursiyer katıldı. Eğitimde uzaktan algılama teknolojisinin temel prensipleri ve modern tarımda kullanımı, gelişmiş hava ve uzay kaynaklı uzaktan algılama sistemleri, uzaktan algılanmış görüntülerin analiz yöntemleri, dijital sonuç ürünlerin sınıflandırılması ve yorumlanması konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Katılımcılara ayrıca insansız hava aracı (İHA) teorisi, uçuş ve veri değerlendirme prensipleri aktarıldı. Program sonunda katılımcılara sertifika aldı.

TEORİK VE UYGULAMALI

GTÜ ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) arasında imzalanan işbirliği kapsamında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, Doç. Dr. Özlem Akkaya, Dr. Öğretim Üyesi Mine Gül Şeker ve Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Nurgül Kıtır Şen tarafından "Bitki Doku Kültürü Temel Eğitimi" hem teorik hem uygulamalı olarak verildi. Yine bu eğitime katılan Bakanlık personeline verilen eğitim sonunda mezunlara katılım ve başarı sertifikaları verildi.

16 ARAŞTIRMA

BÜGEM'infarklı enstitülerinden 16 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen kursta bitki doku kültürünün amaç ve yöntemleri kapsamlı olarak kursiyerlere anlatılarak, "stok çözeltilerin, besi ortamlarının, bitki büyüme düzenleyicilerinin hazırlanması, Sterilizasyon Tekniklerinin uygulanması, mikro çoğaltım ve alt kültürleme, köklendirme ve iklimlendirme, sentetik tohum oluşturulması, transgenik saçak kök oluşturulması" gibi konularında uygulamalar gerçekleştirildi.