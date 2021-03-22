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Giriş Tarihi: 22.3.2021 13:01

Bilim merkezinden renkli kutlama

ABBAS ÇAKAR
Bilim merkezinden renkli kutlama

’nin, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte dağıttığı deney kutuları ve pamuk şekerler, oldukça renkli görüntüler yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda sevgili yaşlıları unutmadı. Şehrin farklı bölgelerinde etkinlik gerçekleştiren Bilim Merkezi eğitmenleri hazırladıkları "Deney Bakalım" kutularını yaşlılara hediye etti. Deney kutusu ve pamuk şekerlerin hediye edildiği kutlama renkli görüntülere sahne oldu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda sevgili yaşlılarımızı unutmayan Bilim Merkezi içlerinde birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye kitlerinin olduğu Deney Kutularını ve pamuk şekerleri yaşlılara takdim etti. Büyüklerimizin torunları ile keyifli vakit geçirmeleri ve bilimi toplumun her kesimine sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Büyüklerimiz anlamlı etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'nin her anlamda kendilerinin yanında olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

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Bilim merkezinden renkli kutlama
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