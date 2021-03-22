Küçük ellerin büyük kalemi! 11 yaşındaki Asel şiir kitabı yazdı

5. Sınıf öğrencisi Ulviye Asel Bozkurt küçük yaşta ilk şiir kitabını çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Fatih ve Pınar Bozkurt çiftinin iki çocuğundan biri olan ve küçük kaşta okumaya olan merakını şiire döken Ulviye'nin, 'Bal Kaynağından Şiirler' adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Okuma ve yazmanın kendisi için mutluluk anlamına geldiğini ifade eden Adıyamanlı Ulviye Asel Bozkurt kitabıyla ilgili şunları anlattı:

"İlkokula başladığım günden itibaren okumaya büyük bir ilgim oldu. Öğretmenimizin tahtaya yazdıklarını eve döner dönmez bir kez daha yazar, tekrar tekrar okurdum. Okuma yazmayı tamamen öğrendikten sonra sadece kendi okul kitaplarımı değil, babamın eve getirdiği gazeteyi, evimizde bulunan diğer kitapları sık sık okumaya çalışırdım. Ayrıca evde babam ve annem sürekli kitap okumaları benim kitaplara ve okumaya olan sevgimin artmasına vesile oldu. Türkçe derslerinde zaman zaman sınıf öğretmenlerimiz bana şiir okuturdu.

Sınıf arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin okuduğum şiirleri çok beğenmesi beni mutlu ediyordu. Okulumuzda düzenlenen etkinliklerde bana şiir okutmaya başladılar ve bu şekilde şiire olan sevgim artmış oldu. Kendi dünyamda yazdığım şiirlerimi öğretmenlerimin ve ailemin desteğiyle kitapta toplamaya karar verdik. Bal Kaynağından Şiirler adlı kitabım basılıp elime ulaşınca dünyalar benim oldu. Bana her zaman destek olan aileme, öğretmenlerime ve sınıf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben bunu başardıysam diğer arkadaşlarım, diğer öğrenci kardeşlerimizde başarabilir. Ülkemizdeki salgın nedeniyle evde geçirdiğimiz süreci bol bol kitap okuyarak değerlendirmeliyiz."

KIZIMLA GURUR DUYUYORUM



Kızıyla gurur duyduğunu ifade eden Anne Pınar Bozkurt ise "Kızım Ulviye küçük yaşta kitaplara karşı bir sevgisi vardı. Tabi evde eşimin ve benim sürekli kitap okumamız kızımızın kitaba olan sevgisine vesile olduğunu düşünüyorum. 2017 yılından bu yana kızım kendi dünyasında şiirler yazar, zaman zamanda bizlere evde okurdu. Tek tek kağıtlara yazdığı şiirleri bende alıp bir saklardım ve bir gün o şiir yazılı kağıt sayfalarını bir araya getirdiğimizde yaklaşık 40 şiirin olduğunu gördük. Ailece bu şiirleri bir kitap haline getirmeye karar verdik. Karalama olarak yapmış olduğu şiirlerini yeniden gözden geçirdik ve içinden birkaç tanesini eleyip 'Bal Kaynağından Şiirler' adlı ilk kitabını bastırdık. Kızımızın bu başarısı, kitabının basıldıktan sonra eline ulaştığındaki sevinci ailece bizleri çok mutlu etti. Bir anne olarak kızımla gurur duyuyorum" dedi.

KİTAP SEVGİMİZ İLHAM KAYNAĞI OLDU



Ailelerin çocukların becerisine göre destek olmaları yönünde tavsiyede bulunan baba Fatih Bozkurt da, "Bizim ailece kitaba olan sevgimiz kızımıza ilham kaynağı oldu. Kızımıza ne kadar okursa o kadar bilgi sahibi olacağını sürekli ifade ettik. Zaman zaman evde yazdığı şiirlerini bize gösterir, okurdu. Ancak annesi şiir yazılı olan kağıtları atmayıp birgün bize sürpriz yaptı ve bütün şiir yazılı kağıtları ortaya çıkarınca bunları kitaba dönüştürmeye karar verdik. Karalama kağıtlarla başlayan bu güzel serüven kitapla taçlanmış oldu. Kızımı tebrik ediyorum. Bizleri çok mutlu etti, onurlandırdı. Ailelerimizden ricamız çocuklara küçük yaşta kitap sevgisini aşılasınlar, çocuklarının yatkınlığına göre Müzik, sportif etkinlikler ve şiir gibi benzeri konularda etkinliklere katılmasına destek olsunlar. Bizlere bu mutluluğu yaşatan kızıma teşekkür ediyorum" dedi.