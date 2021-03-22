Liseli gençlerden çevreye duyarlı projeler

Tam da bu noktada bu durumun çevrede yarattığı olumsuz etkileri göz ardı etmek istemeyen ve bir farkındalık kampanyasına başlayan Bilfen Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye Çevre Eğitim Vakfının yürüttüğü "Çevrenin Genç Sözcüleri Programına" katılarak kâğıt tüketimindeki artışa dikkat çekebilmek için bir dizi aktiviteye imza attılar. Pandemi ile birlikte kâğıt tüketiminin artmasına dikkat çekmek için yola çıkan Bilfenli gençler halkın sevgisini kazanmış sanatçılar, şirket sahipleri ve vatandaşlar ile röportaj yaptılar. Yaptıkları röportajları instagram ve youtube adreslerinde yayınlayarak kâğıt tüketiminde farkındalık yaratmaya çalışan öğrenciler, bu röportajları ve çektikleri fotoğrafları 'USE LESS' sloganı ile birleştirerek kamu spotu da hazırladırlar. Liseli öğrenciler Eda - Metin Özülkü'den Bülent Serttaş'a market çalışanlarından, şirket sahiplerine kadar birçok kişi ile röportaj yaparak kağıt tüketimine dikkat çekmeye çalıştı. Ayrıca farkındalığı artırmak adına 'Doğa için Dans' başlığı adı altında dans videosu çektiler, bu videoyu da instagram ve youtube adreslerinde paylaşarak seslerini duyurmaya çalıştılar.





KAĞIT TÜKETİMİ 7 KAT ARTTI



Ambalaj Sanayicileri Derneği verilerine göre, ambalaj sektörünün toplam ihracatı da 2020 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artış göstermiş durumda. Ancak bu sektör kalkınırken çevrede yarattığı olumsuz etkileri göz ardı etmek mümkün değil…. Bu noktada vatandaşların ve şirketlerin sürdürülebilirlik hassasiyeti önem kazanıyor. Salgın öncesinde doğanın korunması, plastik kirliliğinin azaltılması, sıfır atık hedefi ve geri dönüşüm gibi pek çok konu gündemdeydi ancak hijyen kaygıları maalesef tek kullanımlık kâğıt ya da plastik ürünlerin kullanımını artırdı. E-ticaret geçtiğimiz yıla göre 7 kat daha fazla kahverengi kâğıt talebi yarattı. Bu sadece bizim ülkemizde değil Avrupa ve Amerika'da da durum benzerlikler gösteriyor. Özellikle pizza kutuları, kargo kutuları ve tek kullanımlık kâğıt bardak ve tabakların kullanımındaki artış tüm dünyada kâğıt ve karton üretimi sektörünü kalkındırmaya devam ediyor. Uzaktan çalışma ve eğitim A4 kâğıdı tüketimini azaltırken tuvalet kâğıdı ve kâğıt peçete tüketimini artırıyor.

ATIK TEKSTİL İPE DÖNÜŞTÜ



Bilfen Antalya Liseleri öğrencileri ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen "Çevrenin Genç Sözcüleri" programına katılarak ülkemizdeki atık tekstili konusunu araştırdılar. Dünyada tekstil üretiminde başı çeken Türkiye'de her yıl milyarlarca ton üretim yapılmakta olduğunu belirten öğrenciler; "Tüm dünyada her yıl tonlarca kıyafet atığı çıkmakta ve bu durum yeryüzü ve doğanın dengesi için tehlike arz etmektedir. Üstelik bu ürünler 200 yıl boyunca doğada yok olmamaktadır. Bu sorunun çözümü üzerine araştırmalarımıza başladık ve tekstil ürünlerini değerlendirmek üzere geri dönüşüm tesislerinde penye cinsi atıkların penye ipine dönüşebileceğini öğrendik.

Buradan yola çıkarak evde atık durumunda kalmış penye kıyafetleri dönüştürerek farkındalık sağlamayı amaçladık." dediler. 12 duyarlı öğrenci ve 2 öğretmenin başlattığı kampanya sayesinde toplanan kıyafetler, Ballyarn Ergene Geri Dönüşüm Tesisinde penye ipe dönüştürüldü. Oluşan ip, ek gelire ihtiyaç duyan kadınlar tarafından örülerek kaktüs saksılarına dönüştürüldü. Ek gelire ihtiyacı olan kadınların geri dönüşüm ipleriyle ördükleri bu saksıların satılmasıyla elde edilen tüm geliri Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma (ZİÇEV) Vakfına bağışlayan Bilfen Antalya Lisesi öğrencileri, zihinsel engelli birçok çocuğun eğitimine de katkıda bulunmuş oldu.