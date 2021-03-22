Trablusgarp Savaşı Kısaca Özeti - Trablusgarp Savaşı Nedenleri, Sonuçları, Önemi ve Tarihi

Trablusgarp Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya Krallığı arasında yapılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün de katıldığı ve ilk savaşı olan Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika'daki son toprağını da kaybetmiştir. Trablusgarp Savaşı'nın ardından Mustafa Kemal Atatürk, binbaşılığa yükselmiştir. Trablusgarp Savaşı nedenleri ve sonuçları günümüzde tarih derslerine konu olmaktadır. Trablusgarp Savaşı tarihi, kısaca özeti, nedenleri ve sonuçları bu noktada öğrenciler tarafından sıkça araştırılan konulardan birisidir.
TRABLUSGARP SAVAŞI'NIN NEDENLERİ
TRABLUSGARP SAVAŞI BAŞLANGICI KISACA BİLGİ
Osmanlı takviye kuvvetlerinin Libya'ya ulaşmasını önlemek için İtalya tarafından bir deniz ablukası düzenlendi. İtalya, yerli halkın Osmanlılardan nefret ettiğine ve İtalyanları hoş karşılayacağına inanarak işgalin kolay olacağını varsaydı. İşgalci güç (sayıları yaklaşık 44.500 asker) 1 Ekim 1911'de Libya kıyılarına ulaştı.
TRALUSGARP SAVAŞININ KISACA ÖZETİ
Osmanlı ile İtalya, Trablusgarp Savaşı'nda karşı karşıya gelmiştir. Savaşın ana nedenleri arasında İtalya'nın hammadde arayışına girmesi, Osmanlı'nın ise Trablusgarp'ı koruyacak gücünün bulunmaması yer alır.
İtalya, siyasi birliğini çok geç tamamlamıştır. Hızla gelişen sanayisi için hammadde arayışına girmiştir. Konumu itibariyle Trablusgarp'a yakın olan İtalya, siyasi birliğini sağladıktan sonra sahne almıştır. Osmanlı Devleti'nin eski gücünde olmaması da bu savaşın başlamasındaki en önemli etkenlerdendir.
TRABLUSGARP SAVAŞI TARİHİ
Osmanlı Devleti ile İtalya 1911-1912 yılları arasında karşı karşıya geldi. Savaş aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilk savaşı oldu. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı İtalya'ya vermek istememesi nedeniyle İtalya donanması işgallerini arttırmıştır. İtalya, On İki Ada ve Rodos'u da işgal ederek Osmanlı Devleti'ni barışa mecbur bırakmıştır.
Balkan Savaşları'nın da başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti, Trablusgarp bölgesindeki tüm askerlerini geri çağırmak zorunda kaldı. Trablusgarp Savaşı, Uşi Antlaşması ile son bulmuş oldu.
Uşi Antlaşması'na göre;
TRABLUSGARP SAVAŞI'NIN SONUÇLARI NELERDİR?
TRABLUSGARP SAVAŞI ÖNEMİ
Trablusgarp Savaşı tarihte önemli bir yere sahiptir. Trablusgarp Savaşı 1911-1912 yıllarında, 1.5 ila 2.5 milyon nüfusun yaşadığı Osmanlı Libya'sında gerçekleşen bir savaştı. O sırada Libya'daki Osmanlı ordusunda yaklaşık 5.000 piyade ve 350 süvari vardı.
Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilk savaşı oldu. Mustafa Kemal Atatürk, bu savaşın ardından binbaşılığa yükseldi.