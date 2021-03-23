2021 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! ÖSYM ile KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milyonlarca öğrenci ve adayın gündeminde yer alan ÖSYM sınav takvimi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından duyuruldu. ÖSYM sınav takviminin açıklanması ile birlikte KPSS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, DGS, YKS, YDS gibi sınavların tarihleri ile başvuru tarihleri de belli oldu. İşte ÖSYM sınav takvimi 2021!

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021!

İşte ÖSYM sınav takvimi 2021 listesi…