2021 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! ÖSYM ile KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milyonlarca öğrenci ve adayın gündeminde yer alan ÖSYM sınav takvimi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından duyuruldu. ÖSYM sınav takviminin açıklanması ile birlikte KPSS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, DGS, YKS, YDS gibi sınavların tarihleri ile başvuru tarihleri de belli oldu. İşte ÖSYM sınav takvimi 2021!
İşte ÖSYM sınav takvimi 2021 listesi…
2021-ALES/1
Sınav Tarihi: 02.05.2021
Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021
2021-ALES/2
Sınav Tarihi: 19.09.2021
Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021
2021 ALES/3
Sınav Tarihi: 21.11.2021
Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021
2021-YÖKDİL/1
Sınav Tarihi: 28.03.2021
Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021
2021-YÖKDİL/2
Sınav Tarihi: 29.08.2021
Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021
2021 DGS SINAVI
Sınav Tarihi: 11.07.2021
Başvuru Tarihleri: 21.05.2021-31.05.2021
2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK-GENEL KÜLTÜR, GENEL YETENEK
Sınav Tarihi: 01.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI
Sınav Tarihleri: 07.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI
Sınav Tarihleri: 08.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
2021 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI
Sınav Tarihi: 15.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021
2021 MSÜ SINAVLARI
Sınav Tarihleri: 04.04.2021
Başvuru Tarihleri: 27.01.2021-23.02.2021
2021 YKS
TYT Sınavı Sınav Tarihleri: 26.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
2021 YKS
AYT Sınavı Sınav Tarihleri: 27.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
2021 YKS
YDT Sınavı Sınav Tarihi: 27.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.