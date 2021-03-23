Asya Avar Devleti özellikleri ve kurucusu - Avar Devleti ne zaman kuruldu, nasıl yıkıldı?

Asya Avar Devleti kurucusu ve ilk hükümdarı Bayan Kağan'dır. 565-602 yılları arasında 37 yıl hükümdarlık yapmıştır. Çin kaynaklarında Juan Juan, Bizans ve Arap kaynaklarında ise Avar şeklinde adlandırılan Bu Türk kavmi, Göktürkçede Apar olarak adlandırılıyordu. Asya Büyük Hunlarına bağlı boylardan meydana gelen bu kabile, Kun ve Uar olarak 2 büyük kabileye dayanmaktadır. 6. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde bugünkü Moğolistan, İç Moğolistan ve Kore'ye kadar olan toprakları içine almıştır. Bu dönemdeki Türklerin yönetimini üstlenen Avarlar Orta Asya kökenli bir kavimdir. Kendi döneminde ilklere imza atan bu devlet 558 yılından itibaren güçlü bir devlet kurmuş ve Bizans'ı tehdit etmeye başlamıştır. İşte Asya Avar Devleti hakkında merak edilen tüm detaylar…

ASYA AVAR DEVLETİ HAKKINDA KISA BİLGİ

Avarlar Attila Hunlarının hakim olduğu Doğu Avrupa'da farklı Türk boyları ile birleşerek çoğaldılar. Büyük bir kısmı Türk kabillerinden oluşan bu topluluk Türk dili ve Türk kültürüne hakimdi. İlk Türk devletleri arasında yer alan Avarlar, 558 yılından itibaren güçlü bir devlet kurmuş ve Bizans'ı tehdit etmeye başlamışlardır. Bizans'tan yerleşmek için arazi ve yıllık vergi istemişlerdir. Zaten güç durumda olan Bizans vergi ödemeyi kabul etmiştir. Olacakları hisseden Bizans bazı Slav kavimlerini teşkilatlandırarak Tuna bölgesinde Avarları durduracak bir set oluşturmaya çalışmıştı. Ancak Avarlar 562 yılında bu seti aşmış ve Aşağı Tuna Bölgelerini işgal etmişlerdir. Böylelikle Bizans'la komşu konumuna gelmişlerdir.

Bizans, vadettiği vergiyi ödemekte problemler çıkarmaya başlamıştır. Avarlar ise bu durum karşısında Bizans'ı hakimiyetindeki Karpatları ve bugünkü Macaristan'ı işgal ettiler. Güneyde Bizans'ın Belgrad ve Eszek, batıda ise Frankları ele geçirerek bir imparatorluk haline geldiler.

Avarların hükümdarı Bayan Kağan 597 yıllarına gelindiğinde Don Nehri'nden Galya'ya, Kuzey Slav Bölgelerinden İtalya'ya kadar büyük bir bölgeye hakimdi. Bu bölgedeki bazı Slav ve Germen kavimleri Avar Hakanlığına tabi olmuştu.

AVAR DEVLETİ ÖZELLİKLERİ

Türk tarihi Tezi'ne göre Avarlar tam olarak Türk ulusu olarak tanımlanmaktadırlar. Oldukça uluslu bir devlet olduklarından orduda Avarların yanı sıra Slavlar, Cermenler ve Bizanslılar da bulunmakta idi. Aşağıdaki haritada görüldüğü üzere Macaristan, Slovakya, Avusturya, Slovenya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Hırvatistan topraklarında kurulmuşlardır.

Özellikle Slavlar olmak üzere Avrupa kavimleri askerlik ve devlet yönetimi konusunda Avarlardan birçok şey öğrenmiştir.

Rusları kabile hayatından çıkararak modern bir topluluk haline getirmişlerdir.

İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurmuşlardır.

Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devletidir.

Türklerde üzengiyi ilk defa kullanmışlardır.

Slavlar üzerinde etkili olmalarına rağmen inancını benimsememeleri nedeniyle asimile olmuşlardır.

AVARLARA SON VEREN DEVLET

İstanbul'u iki defa kuşatan Avarlar her iki kuşatmayı da Sasanilerle birlikte yapmıştır. İlk kuşatma 619 yılında gerçekleşmiş ancak sonuç alınamamıştır. İkinci kuşatma ise 626 yılında gerçekleşmiş Sasani ordusu Anadolu'yu geçerek Suriye ve Filistin'i ele geçirmiştir. İstanbul kuşatmaları başarısızlıkla sonuçlanınca Avar Hakanlığının itibarı sarsılmış ve Devleti oluşturan kavimler başkaldırarak dağılmaya başlamıştır. Bununla birlikte Hakan'ın ölmesi üzerine Kavimlerin dağılması daha da hızlanmıştır.

Gücünü kaybeden Avar Hakanlığı 170 yıl varlığını koruyabilmiş 835 yılında Frankların hücumu ile yıkılmıştır. Yaşananların ardından Avarlar, Doğu Macaristan ve Balkanlar'a dağılarak dinlerini ve dillerini unutma noktasına gelmişlerdir. Avrupalı tarihçeler bu durum karşısında "Ormanlardan çıkamayan Slavlar, Avarlar sayesinde savaşmasını öğrendiler; altın gümüş ve at sahibi sürüsü oldular " demektedirler.