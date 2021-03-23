Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav tarihleri 2021 belli oldu! Bahar Dönemi ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. Sınava katılım gösterecek olan adaylar için heyecan dorukta. Yapılan açıklamaya göre; ATA AÖF sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek. Bahar dönemi vize sınavları için son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler için ATA AÖF sınavları hakkında bilgiler!

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.