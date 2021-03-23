Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav tarihleri 2021 belli oldu! Bahar Dönemi ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. Sınava katılım gösterecek olan adaylar için heyecan dorukta. Yapılan açıklamaya göre; ATA AÖF sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek. Bahar dönemi vize sınavları için son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler için ATA AÖF sınavları hakkında bilgiler!
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2021
ATA AÖF Bahar Dönemi Ara (vize) sınavları 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.
ATA AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
ATA AÖF Bahar Dönemi ara(vize) sınavları online uygulanacak.
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınavları 22-23 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF Bütünleme sınavı 25 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.