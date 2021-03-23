Egzistansiyalizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Egzistansiyalizm akımı özellikleri

Varoluşçuluk (egzistansiyalizm) 20. Yüzyılı içerisinde ortaya çıkan bir akımdır. Egzistansiyalizm akımı, kişinin ilk olarak var olduğunu ardından da hareket ve davranış biçimleri ile birlikte yeniden yaratılışı öne sürmektedir. Temsilcileri arasında Jean Paul Sartre'nin de yer aldığı egzistansiyalizm akımının özellikleri günden güne merak edilmektedir.
EGZİSTANSİYALİZM NEDİR?
Egzistansiyalizm akımının bir diğer adı varoluşçuluktur. İnsanın varoluşuna, özelliklerine odaklı olan bu akımın anahtar kelimeleri arasında özgürlük kelimesi yer almaktadır. Varoluşçuluk veya egzistansiyalizmde düşünce yapısı ne kadar 'özgürlük' yaygın olsa da akımın üst noktası otantisitedir. Varoluşçuluğa göre bireyin başlangıç noktası, görünürde anlamsız veya absürt bir dünya karşısında bir kopma ve keşmekeşlik duygusu ile nitelenir Bir diğer dikkat çeken anahtar kelime ise sorumluluk kelimesidir. Egzistansiyalizm akımı kişi sorumluluklarını idrak ettiğinde özgür olamayacağını öne sürmektedir. Bu akıma göre" ilk olarak insan var olur. Ardından ise yaşamı ve davranışlarıyla da kendini baştan yaratır" düşüncesi vardır. Pek çok Varoluşçu, geleneksel ya da akademik felsefeyi biçim ve biçemsel yönden değerlendirir. Yani gerçek insan deneyiminden fazlasıyla soyut ve uzak olarak görmüştür.
EGZİSTANSİYALİZM TEMSİLCİLERİ
Egzistansiyalizm akımının temsilcilerinin başında Jean Paul Sartre ismi gelirken daha birçok temsilci de bulunmaktadır. İşte, egzistansiyalizm sanatçıları:
EGZİSTANSİYALİZMİN TÜRK EDEBİYATINDAKİ TEMSİLCİLERİ
Egzistansiyalizm akımının temsilcilerini az önce belirtmiştik. Egzistansiyalizm akımının Türk edebiyatındaki temsilcileri; Yusuf Atılgan ve Oğuz Atay'dır.
EGZİSTANSİYALİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ
EGZİSTANSİYALİZM ŞİİR ÖRNEKLERİ
Egzistansiyalizm
Doğduğum gün eskittim
Bütün ayakkabılarımı
Dolaştım ovalarını vadilerini evrenin
Tüm suyunu bitirdim ırmakların
Sözcüklerini konuştum dillerin
Dokunulmuş kumaşlar gibi
Kuşatılmış değerlerini
Ve bütün oyuncaklarını oyunların
Seçilmiş ben olmayı
Öyküyü hikayeyi romanı
Kalın kitaplarını yazdım
İlk kez tarihin
Devletlerini kurdum yeryüzünün
Düşünü gördüm insanlığın düşünde
Ekilmiş ürünlerin dikilmiş ağaçların
Doğduğum gün tükettim
Kendi var oluşumu
Elveda Tuana
Kanat çırpınışında martıların
Şarkımız mırıldanır
Taa uzaklardan, bilinmeyen bir yerlerden.
Soluk soluğa yetişir denizin maviliğinde.
Ah bir bilsen tauna.
Seni ne kadar özledim.
Yunan'da Olympos tanrılarına,
Mısır'da Amonra'ya,
Haber saldım;
Duymadın mı Tuana?
Epifenomen
Sandık başında bir ayna
Çal çal oyna
Bilmez ki ayna
Sağını sol unu
Kime verdiğini
Oyunu oy na
KÖR müsün kardeşim
Kendine değil
Oy una gelmişsin
Eylül
Mavi gözlü eylül
Doğdu doğacak bir kız çocuğu
İçimdeki ateşin tam ortasına
Bütün patikalar kesişir eylülün ortasına
Kavgamız genç isyankar ve asi
Döşenir demir bir yol gibi
Epeyce zor epeyce uzun
Toprak sonsuz dünyamızda
Yediverir bolluğu
Açılsın saçlarında
Güneşin iri tenli varsıllığı
Buzdağları bekliyor güneşi
Beyaz elleriyle rüzgarlar
Ağarsın gün beklerken geceyi
Daha çok var şafağa
Hepimiz içmeliyiz kavganın suyunu
Omuzlarımız omuz başlarına kadar doluyken
Eylül gelecek
Gelecek çiçek bahçelerine
Ekilecek başaklar o gün
Yeşerecek karakıştan sonra
Umut olacak toprağın kıtlığına
Mavi gözlü eylüller
Felsefe
Hiçbir şey artı
Hiçbir şey
Hiçbir şey çarpı
Hiçbir şey
Hiçbir şey bölü
Hiçbir şey
Hiçbir şey eksi
Hiçbir şey
Hiçbir şey felsefe
Her şey
Felsefedeki Şiir
Deniz ırmağı çağırmaz
Irmaklar kendi çağrılarını
Denizde seslendirir aslında
Deniz var olduğu için ırmak akmaz
Tersine ırmaklar aktığı için denizler var olur
Irmaklar yatağından akmaz
Irmağın aktığı yer yatak olur
Yüce erişilmez dağlar kesemez yolunu
Ama bir damla su keser kendi yolunu
Fidan Dikmeyin Sakın Haa
Yaprağa yazıyorum
İsterseniz düşmesin yaprak
Su damlasına yazıyorum
İsterseniz yağmasın yağmur
Kar tanesine yazıyorum
İsterseniz gelmesin kış
Elinizdeyse eğer ulan
Bütün emperyalistler
İşbirlikçiler kapitalistler
Fidan dikmeyin toprağa
Kağıda yazmayacağım
Belleklerinize kazıyacağım
Devrim ve sosyalizmin
Eninde sonunda geleceğini