Emevi Devleti kuruluşu, yıkılışı, tarihinin kısaca özeti - Emevi Devleti'ni kim kurdu, nasıl yıkıldı?

Emevi Devleti yıkılışı sonrasında da o zamanlar Endülüs adıyla anılan İspanya çevresinde Endülüs Emevi Devleti adı altında bir devlet kurmuş ve burada neredeyse 300 yıl daha hüküm sürmüştür. Emevi Devleti'nin yıkılışı ise Büyük Zap Savaşı sırasında aldıkları yenilgi ile olmuştur.

EMEVİ DEVLETİ TARİHİ

Hz. Muhammed'in ölümünden sonra halefilik görevi, sırasıyla 4 halifeye kalmıştır. Emevi Devleti'nin kuruluşu ise son halife olan Hz. Ali'nin 661 yılında öldürülmesinden sonra olmuştur. Emevi Devleti'nin kuruluşu ile İslam dininin merkezi de Mekke'den Şam'a taşınmış ve halifelik tıpkı bir imparatorluk sistemi gibi babadan oğula geçmeye başlamıştır.

Hz. Ali'den sonra halifelik unvanına sahip olduğunu söyleyen Muaviye'nin ölümü ile Emevi Devleti'nin başına Muaviye'nin oğlu Yezid geçmiş ve aynı zamanda halife olduğunu iddia etmiştir. Daha sonra Yezid, İslamiyet'i yaymak adına birçok askeri sefer düzenlemiş ve daha önceden başlatılan Kuzey Afrika'nın fethini tamamlamıştır.

Emevi Devleti Arapça'yı resmi dil olarak kabul etmiş ve oldukça ırkçı bir politika izlemişlerdir. Arap ırkından olmayan herkese karşı ağır vergi yaptırımları bulunduran Mevali isimli politikayı uygulamışlardır.

Emevi Devleti kaç yıl sürdü birçok kişi tarafından sorulmaktadır. Emevi Devleti'nin hüküm süresi 661 – 750 yılları arasında 89 sene'dir.

EMEVİ DEVLETİ KURULUŞU

Emevi Devleti, Muaviye Ebî Süfyan tarafından kurulmuştur. Muaviye, Hz. Ömer Dönemi sırasında Şam vilayeti içerisinde valilik yapmış ve bu dönemden sonra son halife olan Hz. Ali'nin halifeliğini kabul etmemiştir. Hz. Ali'nin ölümünden sonra 661 senesinde ise kendi devleti olan Emevi Devleti'ni kurup halifeliği babadan oğula geçen bir sisteme çevirmiştir.

Emevi Devleti, Abdulmelik ve Abdulmelik'in oğlu Velid gibi başarılı din adamları yetiştirmiştir. Ayrıca İslam İmparatorluğu'nu kuran ilk Arap hanedanlığı olaeak da kabul edilmiştir.

Emevi Devleti, kurulmasının ardından kurucu olan Muaviye ve Muaviye'den sonra devletin başına geçen oğlu Yezid'in döneminde Türkistan, Buhara ve Harzem bölgelerini ele geçirerek Kuzey Afrika'nın tamamını fethetmiş ve sınırlarını Hindistan'a kadar uzatmıştır.

Emevi devleti nerede kuruldu sorusunun cevabı, Şam ve çevresidir. Emevi devleti en geniş sınırları Kuzey Afrika'nın fehtinin tamamlanması ardından Doğu Roma'ya doğru yapılan fetihler ile kuzey kısımda Anadolu ve Kafkasya bölgesinin içlerine; doğuda ise Maveraünnehir'e kadar ulaşmasıyla elde edilmiştir.

EMEVİ DEVLETİ'NİN BAŞKENTİ NERESİDİR?

Emevi Devleti'nin 2 farklı başkenti olmuştur. İlk başkent "Şam"dır. Şam, 661 ile 744 yılları arasında Emevi Devleti'ne başkentlik yapmıştır. Emevi'den sonra ikinci başkent "Harran"dır. Harran, Emevi Devleti'ne 744 – 750 yılları arasında sadece 6 yıl başkentlik yapmıştır.

EMEVİ DEVLETİ'Nİ KİM KURDU?

Emevi Devleti'nin kurucusu, Mekke'nin Kureyş kabilesine bağlı Ümeyye ailesinin mensubu olan Muaviye'dir. Muaviye, Ebu Süfyan'ın oğludur. Ebu Süfyan, bir nevi kent kralıdır ve oldukça zekidir. İslam'ın hızla ilerlediğini fark edince Mekke'yi Hz. Muhammed ve İslam ordusuna teslim etmiş ve ailesi ile Müslüman olmuştur. Bu süreçte hiçbir koşulda ailesinin sahip olduğu politik gücün kaybolmasına izin vermemiştir.

EMEVİ DEVLETİ NASIL YIKILDI?

Emevi Devleti yıkılışı için birden fazla etken sayılabilir. Yıkılıştaki en büyük etken ise devletin içindeki mezhep çatışmalarıdır. İç huzursuzluğa neden olan bu kavgalar, özellikle Hişam'ın ölümü sonrasında hızla artmıştır.

Emevi Hanedanlığı, tarih sayfalarında Büyük Zap Savaşı adıyla anılan savaşta büyük bir mücadele gerçekleştirmiş ancak başarılı olamamıştır. Bu savaş, Emevi Devleti'nin sonu olmuştur.