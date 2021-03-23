Göçebe yaşam tarzı özellikleri nelerdir? Göçebe yaşam tarzının sonuçları

Anadolu'da göçebe yaşam dendiğinde ilk olarak bozkır kültürü ve konargöçer yaşam tarzı akla gelmektedir. Geçimlerini sürdürebilmek için yiyecek arayan ya da çiftlik hayvanlarını otlatmak amacı ile bir yerden başka bir yere hareket etmeyi içeren göçebe yaşam tarzını kolaylaştıran en önemli unsur ise Türklerin atı evcilleştirmesi olmuştur. Orta Asya'nın iklim ve tabiat şartlarının besicilik açısından uygun olması atlı göçebe yaşamının benimsenmesine neden olmuştur. Sürülerinin beslenmesi için verimli otlaklar gerekiyor dolayısıyla da verimli otlakların bulunabilmesi için göçebenin belli aralıklarla yer değiştirmesi gerekiyordu. Ancak göçebe hayat yerini yerleşik hayata bıraktığında Türk toplumu tek bir yerde yaşama eylemine adım atmış ve beraberinde yeni bir hayatın başlangıcı olmuştur. Göçebelikten yerleşik yaşama geçen Türk topluluklarının karşılaşmış olduğu farklı ve yeni koşullar yeni değer yargılarına sebep olmuş bu sayede de kültürel anlamda değişim ve gelişim sağlanmıştır.

GÖÇEBE YAŞAM TARZI ÖZELLİKLERİ

Göçebe yaşam tarzı Orta Asya'nın en verimsiz tabiat ve iklim şartlarında ortaya çıkmıştır. Zorlu doğa koşulları karşısında Türkler büyük bir mücadele göstererek yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir.

Göçebe yaşam tarzında siyasi, idari, iktisadi ve dini açıdan ön plana çıkan sınıflar mevcut değildi. Genellikle at yetiştiriciliği yapmış olan bu insanlar çadırda kalmıştır. Çocuklar yürümeye başladıktan sonra sıkı bir eğitime tabi tutulmuş koyunların sırtında yay ve ok kullanmayı öğrenmişlerdir. Aynı zamanda güreş, cirit ve gülle atma gibi faaliyetler ile kültürel anlamda kaynaşma sağlanmış diğer yandan da savaşçılık yeteneğinin gelişmesine destek olunmuştur.

GÖÇEBE YAŞAM TARZINI BIRAKARAK YERLEŞİK HAYATA GEÇEN İLK TÜRK DEVLETİ

Anadolu'da yerleşik hayata 745840 yıllarında ilk olarak Uygurlar geçmiştir. Kutuk Bilge Kül Kağan tarafından kurulan Uygur devleti, göçebe hayat tarzından yerleşik hayata geçerek ticaret ve tarım faaliyetleri ile uğraşmıştır. Çinlilerle ilişkileri sonucu kağıt ve matbaayı kurarak kendilerine özgü Uygur Alfabesine kullanan bir devlettir. Türk tarihinde ilk kez şehir ve kasabalar kuran Uygarlar aynı zamanda Türk mimari eserlerini meydana getiren bir devlet olarak ön plana çıkmaktadır.

GÖÇEBE YAŞAM TARZI TÜRK KÜLTÜRÜNÜ NASIL ETKİLEMİŞTİR?