İlk İslam parası ne zaman bastırılmıştır? İlk İslam parası hangi devlet döneminde bastırıldı?

Emevi Devleti halifeleri arasında en güçlülerden biri olan Abdülmelik bin Mervân, ekonomiye çok önem vermiştir. Bu sebeple devletin başına geldiğinde öncelikle ekonomi reformu yapmış, daha sonra ise ilk İslam parasını ortaya çıkartmıştır. İslami paraların basılmasının ardından İran menşeili gümüş dirhemler de bir süre kullanılmaya devam edilmiştir.

İLK İSLAM PARASI NE ZAMAN BASTIRILDI?

İlk islam parası, dinar olarak basılmıştır. İslam dinarını ilk olarak bastıran kişi ise aynı zamanda para sisteminde ciddi düzenlemeler yapan Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervân'dır.

Abdülmelik bin Mervân, ilk İslam dinarını Hicri takvime göre 77, Miladi takvime göre ise 696 senesinde çıkartmıştır. Dinar'ın yanında İran'da kullanılan gümüş dirhemler de bir süre daha tedavülde kalmaya devam etmiştir. Abdülmelik bin Mervân tarafından yaptırılan bu ilk İslami paraların adı Sümeyriye olarak da bilinmektedir.

Abdülmelik bin Mervân, Emevi Devleti'ni 685 ile 705 yıllarında yönetmiş ve aynı zamanda halife ünvanını da almıştır. Abdülmelik bin Mervân'ın ilk İslami bastırmasından önce İslam ülkelerinde Bizans ve Sasani para birimleri kullanılmıştır.

Sasani dirhemleri, Hz. Ömer döneminde basılmış ve üzerindeki İslam dışı motifler yavaş yavaş İslami simge ve ibareler ile yer değiştirmiştir.

İLK İSLAM PARASINI HANGİ DEVLET BASTIRDI?

Emeviler döneminden önce Arap yarımadasında bulunan Araplar, ele geçirdikleri ülkelerde kullanılan para birimlerini değiştirmemişlerdir. Bu para birimleri, Hz. Muhammed ve 4 halifenin döneminde aynı şekilde kullanılmaya devam etmiştir.

Emevi Devleti'nden önce kullanılan para birimleri arasında Bizans altınlarıi Kis – revî adı ile de bilinen Sasanî dirhemleri ve Yemen yoluyla gelen Himyeriyeler bulunmaktadır. Hz. Ömer'in halife olduğu dönemde, Sasanî İslam dışı sembollerin ve Sasanî hükümdarlarının resimlerini taşıyan Kis – revî dirhemlerinin üzerine İslami semboller eklenmiştir. Zamanla bu paraların üzerindeki Sasanî hükumdarlarının resimlerinin yerini kullanıldıkları alanlardaki valilerin isimleri almıştır.

İlk islam parası hangi halife döneminde basıldı sorusunun cevabı ise Emevi Devleti halifesi Abdülmelik bin Mervân olmaktadır. Abdülmelik bin Mervân, öncelikle para sistemini düzenlemiş daha sonra da Sümeyriye adı verilen ilk İslam sikkelerini bastırmıştır.