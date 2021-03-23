İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB takvimi ile bursluluk sınav tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı tarihleri belli oldu. Öte yandan Bursluluk sınav tarihi ve kılavuzu da yayımlanmıştı. 5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı; 9, 10 ve 11.sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği sınav bilindiği üzere her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Adaylar kurum tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştirip sınava katılım gösterecekler. İşte 2021 İOKBS Bursluluk sınavı hakkında tüm detaylar…

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Nisan ayında gerçekleştirilecek olan sınavda 100 soru sorulacak olup sınav süresi ise 120 dakika olarak belirlendi. Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek. İOKBS Bursluluk sınav tarihi için geri sayım başladı.