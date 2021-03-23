İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti nedir? İlk Müslüman Türk devleti İslamiyet’i ne zaman kabul etti?

Türklerin İslam öncesi yaşam şartları göz önünde bulundurulduğunda çadırda ve şehircilikten uzak bir yaşam sürmüşlerdir. Bu sebeple din konularına pek ilgi duymamış, birçok dini hatta ilk etapta İslam dinini benimsemelerine rağmen yine de kendi milli geleneklerine bağlı kalmışlardır. Aynı zamanda eski Şamani inançlara benzer inançlara sıcak bakmışlardır. Bu nokta da Türklerin İslamiyet'i seçmesinin nedenlerinden biri de Kam'ların yerine Evliye ve Şeyhlerin İslamiyet'i yumuşak bir ruh ve mana ile anlatmış olmasıdır. Bu durum Türklerin İslamlaşmasında büyük etkendir. Eski Türk inançları içerisinde barınan Gök-Tanrı inancı Hz. Ali'nin gökteki yeri arasında bir takım inanç benzerlikleri oluşturulmaya çalışılmıştır.

İSLAMİYET'İ KABUL EDEN İLK TÜRK DEVLETİ

Türkler ilk etapta tek tek, sonra gruplar ve kitleler halinde İslam dinine girmişlerdir. Müslüman olan Türkler, bu bağlamda kendilerini İslam devletinin hizmetinde bulmuşlar ve sonrasında hızlı bir İslamlaşma sürecine girmişlerdir.

İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar'dır. Eski Türk geleneklerine, İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen en çok bağlı kalan devlet olarak da bilinirler. Devlet yönetimi ve teşkilatlanmada Selçuklulara öncülük etmişlerdir. Karahanlılar 1040 yıllarında Doğu ve Batı olarak 2'ye ayrılmıştır. Harzemşahlar Batı kısmını Karahitaylar ise Doğu tarafını ortadan kaldırmıştır.

İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılar, Batı Türkistan'da Karluk, Çiğil ve Yağma Türkleri tarafından kurulmuştur. Talas savaşı Müslüman Araplar, Çin orduları ve Karluk Türkleri arasında meydana gelmiştir. Bu savaş, Müslüman Araplar ve Karluk Türklerinin Çin orduları karşısında zafer kazandığı bir savaştır. Bu zaferin ardından İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmıştır.

İSLAMİYET'İ KABUL EDEN İLK TÜRK HÜKÜMDARI

Karahanlıların hükümdarı Satuk Buğra Han, 932 yılında İslamiyet'i kabul ederek Karahanlıların ilk Müslüman Türk Hakanı olmuş ve Türklerin toplu bir şekilde İslam'a geçmesine yol açmıştır. Babası Karahanlı hükümdar ailesinden Bezir Han'dır. Babasının vefatından sonra üvey babası ve amcasının himayesinde büyümüştür.

Satuk Buğra Han 25 yaşına geldiğinde Müslüman olduğunu açıklayıp amcası ile zorlu bir mücadeleye koyuldu. Fergana savaşından sonra Atbaşı kalesini zaptetti. Ardından üç bin kişilik bir ordu ile birlikte Kaşgar üzerine yürüyerek fethetti. Amcası Oğulcak Kadır Han'ı öldürdü. Ülkede hakimiyeti ve birliği sağladı. Türk ülkelerinde İslamiyet'i hızlı bir şekilde yaydı.

AVRUPA'DA İSLAMİYET' İ KABUL EDEN İLK TÜRK DEVLETİ

Doğu Avrupa'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İtil-Volga Bulgar devletidir. 630 yılında kurulmuştur sınırları İdil ve Kırım nehrinden Hazar denizine kadar ulaşan Büyük Bulgarya Devletinin yıkılması ile İtil-Volga Bulgar devleti kurulmuştur. Önceleri Hazar devletine bağlı özerk bir yapıda olan bu devlet, Hazarların 965 yılında yıkılması ile tam bağımsız bir hale gelmiştir.

Volga Nehri'nin orta havzasında kurulmuş ve 1200'lü yıllarda Altın Orda Devletinin saldırısı sonucu zayıflamıştır. 1399 yılında Ruslarla girmiş oldukları mücadele sonucu yıkılmışlardır.