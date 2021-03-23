2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri yayınlandı! Bu yıl ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman yapılacak?

Kamuda personel olmak isteyen adaylar KPSS sınav ve başvuru tarihleri araştırmasına başladı. ÖSYM tarafından her yıl belli tarihlerde düzenlenen KPSS ne zaman sorusuna yanıt aranırken yayınlanan sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı tarihleri belli oldu. Adayların sınava katılım gösterebilmesi için KPSS başvurusu işlemlerini zamanında ve eksiksiz olarak tamamlaması gerekiyor. İşte, KPSS 2021 sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Yılın belli tarihlerinde gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı tarihleri devlet dairesinde çalışmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Buna göre; KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri!

KPSS NE ZAMAN?

Devlet bünyesinde memur olarak çalışmanın hayalini kuran adayların gündeminde KPSS tarihleri bulunuyor. 2021 yılı için KPSS başvuruları Mayıs ayında başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi gibi oturumlarda yapılacak olan KPSS sınavıyla ilgili detaylar şöyle;