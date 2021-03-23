2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri yayınlandı! Bu yıl ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Yılın belli tarihlerinde gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı tarihleri devlet dairesinde çalışmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Buna göre; KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri!
Devlet bünyesinde memur olarak çalışmanın hayalini kuran adayların gündeminde KPSS tarihleri bulunuyor. 2021 yılı için KPSS başvuruları Mayıs ayında başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi gibi oturumlarda yapılacak olan KPSS sınavıyla ilgili detaylar şöyle;
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.