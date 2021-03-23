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Giriş Tarihi: 23.3.2021 08:04 Son Güncelleme: 23.3.2021 08:05

sınav ve başvuru tarihleri yayınlandı! Bu yıl ÖSYM sınav takvimi ile ne zaman yapılacak?

KPSS sınav ve başvuru tarihleri yayınlandı! Bu yıl ÖSYM sınav takvimi ile 2021 KPSS ne zaman?

Kamuda personel olmak isteyen adaylar sınav ve başvuru tarihleri araştırmasına başladı. ÖSYM tarafından her yıl belli tarihlerde düzenlenen ne zaman sorusuna yanıt aranırken yayınlanan sınav takvimi ile tarihleri belli oldu. Adayların sınava katılım gösterebilmesi için KPSS başvurusu işlemlerini zamanında ve eksiksiz olarak tamamlaması gerekiyor. İşte, KPSS 2021 sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından düzenlenen sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Yılın belli tarihlerinde gerçekleşen tarihleri devlet dairesinde çalışmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Buna göre; ne zaman? ÖSYM sınav takvimi sınav ve başvuru tarihleri!

KPSS NE ZAMAN?

Devlet bünyesinde memur olarak çalışmanın hayalini kuran adayların gündeminde KPSS tarihleri bulunuyor. 2021 yılı için KPSS başvuruları Mayıs ayında başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi gibi oturumlarda yapılacak olan KPSS sınavıyla ilgili detaylar şöyle;

KPSS sınav ve başvuru tarihleri yayınlandı! Bu yıl ÖSYM sınav takvimi ile 2021 KPSS ne zaman?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS sınav ve başvuru tarihleri yayınlandı! Bu yıl ÖSYM sınav takvimi ile 2021 KPSS ne zaman?

KPSS SINAV TARİHLERİ 2021

2021- A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021- A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri yayınlandı! Bu yıl ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman yapılacak?
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