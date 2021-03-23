Kübizm nedir, eserleri ve temsilcileri nelerdir? Kübizm akımı özellikleri

Empresyonizme karşı tepki olarak ortaya çıkan kübizm akımı daha çok görsel nitelikli olup resimler üzerinde anlatım sağlamaktadır. Kübizm akımında resim ve edebiyat alanında analiz sentez metodu ele alınırken yeniliklere de açıktır. Aynı zamanda Kübizm akımı kendi içinde iki farklı grup altında incelenmektedir. Bunlar; analitik Kübizm ve Orphic'dir.

KÜBİZM NEDİR?

Kübizm akımı 19. Yüzyıl sonlarında 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir akımdır. Kübizm ilk ortaya çıktığı dönemlerde resim alanında kendini gösterdi. Bu akımın zaman içerisinde gelişmesi ile birlikte başka sanat dallarında da ön plana çıkmayı başardı. Bu sanat dalları arasında şiir de yer almaktadır. Kübizm sanatçıları geçici anların dışında birçok insan ve eşyanın özünü ve gizli taraflarını ele almaktadır. Ele aldıklarını konuyu ise tek yönlü olarak değil üç boyutlu olarak algılanıp görülmek isterler. Kübizm akımında üç boyutluyu ele alacak olursak örneğin; bir kadının sadece dış görünüşünü değil kalbinden, zihninden geçen isteklerini ve hayallerini de aynı tablo üzerinde anlatmayı hedeflerler. Kübizm akımındaki amaç yapılacak olan anlatımın daha canlı kılınmasıdır. Bunun içinde duyguları ve olayları birbirine katarak anlatım yapılır. Kübistler bilim yolu değil sanat yolu ile hareket etmeyi tercih ederler. Kübizm akımına göre empresyonizm gelip geçici olanların tasviridir. Ancak kübizm devamlılık sağlayan ve değişmeyen şeyleri ele almayı tercih eder. Yaklaşık 1910 senesinde empresyonizme tepki olarak çıkan kübizm akımı 1913 senesinde edebiyata dahil olmuştur ancak 1914 senesinde ise edebiyat alanındaki önemini kaybetmiştir.

KÜBİZM ESERLERİ

Avignonlu Kızlar – Pablo Picasso

Guernica – Pablo Picasso

Ağlayan Kadın – Pablo Picasso

Mandolinli Kız – Pablo Picasso

Hazeranlı Natürmort – Pablo Picasso

Ambroise Vollard Portresi – Pablo Picasso

L'Estaque'de Evler – Georges Braque

Cubist Self Portrait – Salvador Dali

Picasso Portresi – Juan Gris

Büyük Çıplak- Georges Braque

Keman ve Mum – Georges Braque

Ayna Karşısındaki Kız – Pablo Picasso

Keman ve Sürahi – Georges Braque

Rüya – Pablo Picasso

Ma Jolie – Pablo Picasso

Banyo Yapanlar – Paul Cezanne

Dora Maar'ın Portresi – Pablo Picasso

Motherhood Angelina and the Child Diego – Diego Rivera

Meyve Tabağı ve Bardak – Georges Braque

Şişe ve Balıklar – Georges Braque

Yelpazeli Kadın – Pablo Picasso

Senecio – Paul Klee

Ben ve Köy – Marc Chagall

Gri Ağaç – Piet Mondrian

Pencereden Paris – Marc Chagall

Kırmızı Koltuk – Pablo Picasso

Kürk ve Şapkalı Kadın – Pablo Picasso

Yedi Parmaklı Otoportre – Marc Chagall

Oturan Kadın – Pablo Picasso

Kore'de Katliam – Pablo Picasso

Chicago Picasso – Pablo Picasso

Yeşil Kemancı – Marc Chagall

KÜBİZM TEMSİLCİLERİ

İşte, kübizm akımının temsilcileri:

Apollinaire

Max Jacob

Jean Cocteau

Blaise Cendrars

KÜBİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ

Kübizm varlığın, eşyanın dış görünüşü ile birlikte aynı zamanda iç dünyayı da ele alır,

Kübistler yapmış olduğu sanatlarda yalnızca dış görünümü değil aynı zamanda duyguları, istekleri, arzuları ve zihinden geçen her şeyi yansıtmaktadır,

Nesneler üç boyutlu olarak tasarlanır,

Duygular karışık olarak yansıtılmaktadır,

Söylenmeyenleri ve görülmeyenleri ortaya çıkarmak ister.

KÜBİZM SANATÇILARI

Kübizm sanatçıları dendiğinde akla gelen ilk isim Pablo Picasso iken bu ismin dışında birçok kübizm sanatçısı yer almaktadır. İşte, kübizm sanatçıları:

Pablo Picasso

Georges Braque

Jean Metzinger

Albert Gleizes

Fernand Leger

Juan Gris

Marc Chagall

Piet Mondrian

KÜBİZM ÖRNEKLERİ

Bir taç beni yapar

Ziyaret edilen tüm şehirlerden

Londra Madrid Paris

Roma Napoli Zürih

Ovalarda ıslık çalarlar

Yosun kaplı lokomotifler

Burada kimse bulamadı

Gezilen tüm nehirlerin

Kendime bir kolye yapardım

Amazon, Seine

Thames Ren Nehri

Yüz bilge tekne

Kanatlarını katladıklarını

Ve yetim denizci şarkım

Plajlara veda etmek

Ay-José Juan Tablada

Kara gece denizdir

Bulut bir kabuktur

Ay bir incidir.

Juan Gris (Jose V. Gonzalez)

Bir gece ıslık çaldın, kaydı

Hala hayatlar, gizli gitarlar

Boru ve mandolin yayları,

Yüz ve yüz arasındaki boşluklar.

Oturan bir kadının gözlerinde

Paris'i monokromunda hayal ediyorsun,

Müzik, ressamlar ve şiir

Ve parçalı gri konutları.

Pencerelerden kırıldın

Kesik kağıt üzerinde gri ve koyu sarı,

Menteşeleri katlayarak hacim verdiniz.

Manuel Machado'nun dizelerine dikkat ettin,

Kimsenin onları "Ruh" ların dan çıkarmasına izin vermeyin.

Kaçmış bir adamın savaşını başlattın.