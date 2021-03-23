Margos Antlaşması nedir? Avrupa Hun Devleti Margos Barış Antlaşması’nı hangi devletle imzalamıştır?

Avrupa Hun Devleti'nin başına geçen Attila Avrupa'da yeni bir dönem başlatmış ve yaşamı boyunca Batı ve Roma İmparatorluklarına karşı seferler düzenlemiştir. Attila babasını küçük yaşta kaybettikten sonra amcası Rua'nın yanında yetişmiştir. Öte yandan birlikte savaşlara katılarak Hun siyasetini ve devlet yönetimini öğrenme fırsatı bulmuştur. Rua'nın ölmeden önce Doğu Roma İmparatorluğu ile olan barış görüşmeleri, kendisinin vefatının ardından yöneticilerin değişmesine rağmen devam etmiş olup Attila tarafından sonuçlandırılmıştır.

MARGOS ANTLAŞMASI NEDİR?

Attila döneminde yaşanan sorunların düzeltilmesi amacıyla 434 yılında Tuna ve Morova'nın birleştiği sahada, Tuna'nın karşı kıyısına kurulmuş Constantia surları civarındaki Margos'ta halkın gözleri önünde ve at üzerinde anlaşma koşullarını elçi Plinthas başkanlığındaki heyete kabul ettirmiştir. Margos kalesinin karşısında yapılan bu antlaşmaya Margos antlaşması adı verilmiştir.

AVRUPA HUN DEVLETİ MARGOS BARIŞ ANTLAŞMASI'NI HANGİ DEVLETLE İMZALAMIŞTIR?

Margos antlaşması Avrupa Hun Devleti ile Bizans arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmanın imzalanması Avrupa Hun Devleti'nin bölgede söz sahibi olduğunun bir göstergesi olarak da ön plana çıkmaktadır.

MARGOS ANTLAŞMASI ÖNEMİ

Margos antlaşmasının akabinde Doğu Roma İmparatorluğu'nun Don-Adriyatik bölgesi kuzeyindeki Devletler ile bağlantıları kopmuş ve bundan sonra Rua döneminde takip edilen siyaset Attila zamanında da sürmeye devam etmiştir.

Aettius 434-435 yıllarında Roma bölgesinde bulunan Avrupa Hun Devleti elçilerine bugünkü Tuna ve Macaristan bölgelerini vermiştir. Aynı zamanda oğlu olan Carpilio'u Avrupa Hun Devleti'ne rehine niyetiyle göndermiştir. Balkan seferleri ve yapılan antlaşmalarla Bizans tamamen etkisiz hale getirilmiştir.

Attila Margos Antlaşması'nı gerçekleştirdikten sonra devlet içerisindeki düzeni sağlayarak doğusundaki problemleri çözmüştür. Bununla birlikte Doğu Roma Devleti'nden gelen sefirleri kabul eden Ağa çerileri etkisiz hale getirmiştir. Attila 441 yılında kardeşi Bleda'nın ölümünden sonra ise devleti tek başına idare etmiştir.

MARGOS ANTLAŞMASI SONUÇLARI

Margos antlaşması ile Attila tarafından sunulan şartların Doğu Roma İmparatoru II. Theodosios tarafından aynen kabul edilmesi üzerine Türklerin bölgedeki üstünlüğü ortaya konmuştur. Romalıların Türklere ödediği vergi miktarı arttırılarak yapılan antlaşmadan Türkler her koşulda kârlı çıkmıştır. Ayrıca Doğu Roma kendisine sığınan Hunları iade etmiştir. Kaçan hunlar vatana ihanet suçundan Attila tarafından cezalandırılmıştır. Doğu Roma Devleti de bölgede Türklerin hakimiyetini kabul ettiğini yenilemiştir.