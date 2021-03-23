MEB ile AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? İşte Açık Lise AÖL 2. dönem online sınav tarihleri!

AÖL 2. Dönem sınavları için binlerce öğrencinin bekleyişi sürüyor. Bu kapsamda MEB takviminde yer alan bu tarihler merak konusu haline geldi. Açık Öğretim Liseleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem online sınavları ile ilgili olarak yapılan açıklamada AÖL sınavları için Mart ayı işaret edilmişti. Bu kapsamda "AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman başlıyor?" sorusuna ait yanıt araştırılıyor.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'in açıklamasına göre; Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda kalmadan online sistem aracılığı ile sınava katılım sağlayacak. Kısa bir süre kala binlerce öğrenci AÖL 2. Dönem sınavları ile ilgili detayları merak ediyor.