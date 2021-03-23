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Haberler Eğitim Haberleri SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, 9. 10. 11. 12. sınıf yüz yüze lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? MEB’den lise sınavları kararı!
Giriş Tarihi: 23.3.2021 22:22 Son Güncelleme: 23.3.2021 22:23

SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, 9. 10. 11. 12. sınıf yüz yüze lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? ’den lise sınavları kararı!

SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, 9. 10. 11. 12. sınıf yüz yüze lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? MEB’den lise sınavları kararı!

Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi soruları gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin son dakika kararı ’ndan geldi. Daha önce ertelenen lise sınavlarının 8-26 Mart tarihinde yapılacağı belirtilmişti. İlk sınavların sona ermesi ile birlikte ise, ikinci sınavların ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Milyonlarca öğrenci, lise sınavları iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan son dakika kararı geldi. İşte 9. 10. 11. 12. sınıf yüz yüze lise sınavları ile ilgili o açıklama…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, lise sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Birinci sınavların tamamlanması ile birlikte milyonlarca öğrencinin gündeminde lise sınavları ne zaman yapılacak, lise sınavları iptal mi, ertelendi mi soruları yer alıyordu. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kararı geldi. İşte 9. 10. 11. 12. sınıf yüz yüze lise sınavları ile ilgili o açıklama…

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

2020-2021 eğitim öğretim yılında koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavların yüz yüze gerçekleştirilmesi kararı verilmişti. Bu kapsamda MEB takvimine göre; ilk sınavlar 8-26 Mart 2021 tarihleri aralığında gerçekleşti.

İKİNCİ SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Konuya ilişkin MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

MEB, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını bildirdi. Lise son sınıfların yüz yüze sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.

SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?

Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

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SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, 9. 10. 11. 12. sınıf yüz yüze lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? MEB’den lise sınavları kararı!
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