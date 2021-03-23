MSÜ sınav yerleri 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri giriş belgesi sorgulama

MSÜ kısaltması ile anılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yüz binlerce adayın katılımı ile yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yerini almak isteyen adaylar, sınava yönelik bilgi edinme sürecini hızlandırdı. En çok araştırılan konuların başında 2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi geliyor. MSÜ sınav yerleri ile adayların kendilerini ilgilendiren sınava hangi okulda gireceği belli olacak. Peki, MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar...