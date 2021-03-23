SON DAKİKA - E-Okul çöktü mü? E okul neden açılmıyor?

MEB'in 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren kullanıma sunduğu okul bilgi yönetim sistemi e-okul'a giriş yapmak isteyen öğrenci öğretmen ve veliler erişim sağlayamayınca e-Okul çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusuna yanıt aramaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul erişim sorununa ilişkin son dakika detayları şöyle;
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullar için geliştirilen bilgi yönetim sistemi yazılımı e-okul'a kısa süreli erişim problemi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz konuya ilişkin açıklama gelmezken, e-okul giriş sayfasına girişler yavaş da olsa an itibariyle sağalanabiliyor.
e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.
Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır.
e-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (LGS, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.
e-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilir.
E-Okul'a giriş yapmak için için SABAH'ın E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranından yararlanabilirsiniz. Sayfanın en üst kısmında bulunan kırmızı butona tıklayıp E Okul Öğrenci Girişi sağlayabilirsiniz. e-Okul VBS girişi yapmanız için Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası ile okul numarasını girmeniz yeterlidir.
E-Okul öğretmen girişi de öğrenci girişi ile aynı ekran üzerinden yapılıyor. E-Okul öğretmen girişi ekranı ile sınav notları girişi ve devamsızlık eklemeleri yapılabildiği gibi, öğrenci performansları da eklenebiliyor.
E-Okul giriş ekranı, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra velilerin de uğrak noktası durumunda. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ile veliler, çocuklarının okuldaki son durumu hakkında bilgi edinebiliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi, e Okul VBS giriş ile aynı ekran üzerinden yapılıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne SABAH'ın E Okul giriş ekranı üzerinden giriş sağladıktan sonra, sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Daha sonra, karşınıza açılan pencerede öğrencinin not bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, sözlü ve yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
e-Karneler, öğrencilere dijital olarak verilen karnelerdir. Koronavirüs pandemisi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden dijital (online) olarak paylaşılmaktadır.
Tüm öğrenciler e-karnelere E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabilmektedir. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de E Okul VBS giriş üzerinden erişebilmektedir.