SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüz yüze sınav kararı! Lise sınavları ertelendi mi, lise sınavları iptal mi oldu, ne zaman yapılacak?

"YAZ TATİLİYLE İLGİLİ BİR KARAR ALINMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Salgın döneminde "büyük bir kayıp kuşak endişesinin" bulunup bulunmadığının sorulması üzerine bu yönde bir endişesinin bulunmadığını, Bakanlık olarak EBA, TRT EBA televizyonları, canlı dersler, dijital ve basılı materyallerle öğrencilerin eğitimlerini desteklerini anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama yaz tatiliyle ilgili bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunu, bugünlerde ölçme değerlendirme uzmanlarıyla eğitim bilimcilerle tartışıyoruz. Yaz aylarında kitlesel olarak herkes için değil ama özellikle kritik gruplar için matematik kampları, bilim kampları, küçük çocuklara özgü oyun kampları, okullardaki faaliyetler, atölyeler bütün bunları devam etmesi gerekiyor ki ettireceğiz. Tatille ilgili mevcut dönemde karnenin tarihi ile ilgili bir değişiklik olabilir, netleşmemekle beraber. Ama bu şu demek değil; 'öğrencilerimizin tamamı yaz boyunca okullarında olacaklar' böyle bir kararımız yok ama bunun biraz uzamasıyla ilgili doğrudan ya da dolaylı ya da grup grup çalışmalar vasıtasıyla, uzamasıyla ilgili çalışmalarımız var."

Koronavirüs aşısının öğretmenlere yönelik uygulanma planlamasına ilişkin Selçuk, "Sağlık Bakanlığı aşının Türkiye'ye geliş planlamasına göre öğretmenlerimizin aşı planlamasını yapıyoruz. Resmi ve özel okullardaki 1 milyon 259 bin öğretmen ve diğer çalışanımızın açılan sınıflardan başlamak üzere aşı tedariğine göre planlama yapılıyor." bilgisini verdi.