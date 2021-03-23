Trablusgarp Savaşı Kısaca Özeti - Trablusgarp Savaşı Nedenleri, Sonuçları, Önemi ve Tarihi Bilgisi

Trablusgarp Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya Krallığı arasında yapılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün de katıldığı ve ilk savaşı olan Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika'daki son toprağını da kaybetmiştir. Trablusgarp Savaşı'nın ardından Mustafa Kemal Atatürk, binbaşılığa yükselmiştir. Trablusgarp Savaşı nedenleri ve sonuçları günümüzde tarih derslerine konu olmaktadır. Trablusgarp Savaşı tarihi, kısaca özeti, nedenleri ve sonuçları bu noktada öğrenciler tarafından sıkça araştırılan konulardan birisidir.

TRABLUSGARP SAVAŞI'NIN NEDENLERİ

İtalya İmparatorluğu'nun ham madde ve Pazar arayışına girmesi,

Trablusgarp'ın konumu itibariyle İtalya'ya yakın bulunması,

İtalya'nın Trablusgarp'ın geri bırakıldığını ve Hristiyanlara kötü davranıldığını iddia etmesi,

Diğer büyük devletlerin İtalya'ya verdiği destek,

Osmanlı Devleti'nin bölge ile kara bağlantısının olmaması,

Kara ile bağlantının bulunmayan bölgede donanmanın yetersiz kalması,

TRABLUSGARP SAVAŞI BAŞLANGICI KISACA BİLGİ

Osmanlı takviye kuvvetlerinin Libya'ya ulaşmasını önlemek için İtalya tarafından bir deniz ablukası düzenlendi. İtalya, yerli halkın Osmanlılardan nefret ettiğine ve İtalyanları hoş karşılayacağına inanarak işgalin kolay olacağını varsaydı. İşgalci güç (sayıları yaklaşık 44.500 asker) 1 Ekim 1911'de Libya kıyılarına ulaştı.

TRALUSGARP SAVAŞININ KISACA ÖZETİ

Osmanlı ile İtalya, Trablusgarp Savaşı'nda karşı karşıya gelmiştir. Savaşın ana nedenleri arasında İtalya'nın hammadde arayışına girmesi, Osmanlı'nın ise Trablusgarp'ı koruyacak gücünün bulunmaması yer alır.

İtalya, siyasi birliğini çok geç tamamlamıştır. Hızla gelişen sanayisi için hammadde arayışına girmiştir. Konumu itibariyle Trablusgarp'a yakın olan İtalya, siyasi birliğini sağladıktan sonra sahne almıştır. Osmanlı Devleti'nin eski gücünde olmaması da bu savaşın başlamasındaki en önemli etkenlerdendir.

TRABLUSGARP SAVAŞI TARİHİ

Osmanlı Devleti ile İtalya 1911-1912 yılları arasında karşı karşıya geldi. Savaş aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilk savaşı oldu. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı İtalya'ya vermek istememesi nedeniyle İtalya donanması işgallerini arttırmıştır. İtalya, On İki Ada ve Rodos'u da işgal ederek Osmanlı Devleti'ni barışa mecbur bırakmıştır.

Balkan Savaşları'nın da başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti, Trablusgarp bölgesindeki tüm askerlerini geri çağırmak zorunda kaldı. Trablusgarp Savaşı, Uşi Antlaşması ile son bulmuş oldu.

Uşi Antlaşması'na göre;

Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verilecek, Rodos ve On İki Ada, Balkan Savaşlarının sonuna kadar geçici olarak İtalya'ya bırakılacak, Trablusgarp ve Bingazi'deki Müslümanlar dini yönden Osmanlı halifesine bağlı olacak, İtalya, kapitülasyonların kaldırılması konusunda Osmanlı Devleti'ne yardımcı olacak.

TRABLUSGARP SAVAŞI'NIN SONUÇLARI NELERDİR?

Trablusgarp Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını da kaybetmiş oldu.

Yunanistan'ın On İki Ada'yı işgal etme ihtimaline karşılık, On İki Ada geçici olarak İtalya'ya bırakılmıştır.

Osmanlı Devleti, halifeliğin siyasi gücünü kullanarak bölge halkıyla dini ve kültürel bağlarını sürdürmek istemiştir.

Trablusgarp Mustafa Kemal'in ilk savaşı oldu.

Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı sonrasında binbaşılığa yükseldi.

TRABLUSGARP SAVAŞI ÖNEMİ

Trablusgarp Savaşı tarihte önemli bir yere sahiptir. Trablusgarp Savaşı 1911-1912 yıllarında, 1.5 ila 2.5 milyon nüfusun yaşadığı Osmanlı Libya'sında gerçekleşen bir savaştı. O sırada Libya'daki Osmanlı ordusunda yaklaşık 5.000 piyade ve 350 süvari vardı.

Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilk savaşı oldu. Mustafa Kemal Atatürk, bu savaşın ardından binbaşılığa yükseldi.