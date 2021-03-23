Urgakina Kanunları nedir? Urgakina Kanunları maddeleri nelerdir?

İlk yazılı kanun olma özelliğine sahip Urgakina Kanunları, Sümer Uygarlığı'na aittir. Urgakina Kanunları içinde, sosyal düzenle, ticaretle, özel yaşamla ve bireylerin birbirine karşı işlediği suçlarla ilgili hükümler bulunur. Urgakina Kanunları'nın orijinal tabletleri günümüzde Paris'te yer alan Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Urgakina Kanunları M.Ö. 24. yüzyılda ortaya çıkmış, tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar olarak, insanlığın hukuk arayışının en kadim dönemlerden beri var olduğunu gösterir.

URGAKİNA KANUNLARI ÖZELLİKLERİ

Urgakina Kanunları'nın temel özelliklerinden biri, fidye mantığına dayanan hükümler barındırmasıdır. Kişilerin işleyeceği çeşitli suçlar karşısında fidye, yani bedel ödeme şeklinde cezalar çarptırılmalarını öngören kanunlardır. Bu da Urgakina Kanunları'nın çok sert yaptırımlar içermediğini gösterir. Urgakina Kanunları'nın temel özellikleri şunlardır:

Ülkedeki dini liderlerin halkın haklarını sömürmesine karşı çıkarılmıştır.

Tarihte bilinen ilk yazılı hukuk kurallarıdır.

Hukuki konularda temel ilkeleri belirleyen hükümlerden oluşur.

Toplumsal konularla, ticaretle ve mülkiyet hakkıyla ilgili hükümler içerir.

Çok şiddetli yaptırımlar içermez, ılımlı ve yumuşak hükümlerden oluşur.

İşlenen suçların birçoğuna karşılık fidye yani bedel ödeme cezaları öngören kanunlardır.

URGANİKA KANUNLARI KAYNAĞI NEYE DAYANMAKTADIR?

Urgakina Kanunları'nın kaynağı, Sümer kralı Urgakina döneminde halkı sömüren dini liderlerin haksızlıklarına karşı halkı koruma ve bu dini liderlerin gücünü kırma amacına dayanmaktadır. Halkın dini liderler karşısında hakkını savunmaya ve çeşitli suçlar karşılığında bedel ödeme cezasına çarptırmaya dayanan bu kanunlar, genellikle kaynağında "akıl" bulunan kanunlar olarak bilinir.

URGAKİNA KANUNLARI MADDELERİ NELERDİR?

Urgakina Kanunları maddeleri arasında, ölüm vergisini, cenaze törenlerini, mülkiyet haklarını düzenleyen hükümler yer alır.