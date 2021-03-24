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Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM sınav takvimi 2021 açıklandı! ÖSYM ile KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 24.3.2021 09:21 Son Güncelleme: 24.3.2021 09:21

2021 açıklandı! ÖSYM ile KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi 2021 açıklandı! ÖSYM ile KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2021 duyuruldu. Bu bakımdan; KPSS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, DGS, YKS, YDS gibi sınavların tarihleri ile başvuru tarihleri de bu açıdan sorgulanıyor. Öte yandan adaylar sınavlar için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Buna göre; ÖSYM ile KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi açıklandı!

Milyonlarca öğrenci ve adayın gündeminde yer alan ÖSYM sınav takvimi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından duyuruldu. ÖSYM sınav takviminin açıklanması ile birlikte KPSS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, DGS, YKS, YDS gibi sınavların tarihleri ile başvuru tarihleri de belli oldu. İşte ÖSYM sınav takvimi 2021!

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021!

İşte ÖSYM sınav takvimi 2021 listesi…

2021-ALES/1

Sınav Tarihi: 02.05.2021

Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021

2021-ALES/2

Sınav Tarihi: 19.09.2021

Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021

2021 ALES/3

Sınav Tarihi: 21.11.2021

Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021

2021-YÖKDİL/1

Sınav Tarihi: 28.03.2021

Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021

2021-YÖKDİL/2

Sınav Tarihi: 29.08.2021

Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021

2021 DGS SINAVI

Sınav Tarihi: 11.07.2021

Başvuru Tarihleri: 21.05.2021-31.05.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK-GENEL KÜLTÜR, GENEL YETENEK

Sınav Tarihi: 01.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

Sınav Tarihleri: 07.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI

Sınav Tarihleri: 08.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

2021 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI

Sınav Tarihi: 15.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021

2021 MSÜ SINAVLARI

Sınav Tarihleri: 04.04.2021

Başvuru Tarihleri: 27.01.2021-23.02.2021

2021 YKS

TYT Sınavı Sınav Tarihleri: 26.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

2021 YKS

AYT Sınavı Sınav Tarihleri: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

2021 YKS

YDT Sınavı Sınav Tarihi: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

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ÖSYM sınav takvimi 2021 açıklandı! ÖSYM ile KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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