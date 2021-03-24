A sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? A sınıfı ehliyet fiyatları, yaşı, şartları

Ehliyet almak isteyen kişilerde belli başlı özellikler aramaktadır. Karayolları Trafik Yönetmeliği tarafından belirlenen bu şartlar her ehliyet grubuna göre farklılık göstermektedir. Motor kullanmak isteyen kişilerin A sınıfı ehliyet almaları gerekmektedir. Motor ehliyeti almak istenler A sınıfı ehliyet almak zor mu sorusuna yanıt aramaktadır. 2021 yılı A sınıfı ehliyet şartları ve harç ücretleri ile ilgili detaylar...

A SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

2016 yılında yapılan düzenleme ile ehliyet sınıfları 8'den 18 adete çıkartılmıştır. Sisteme eklenen yeni gruplarla birlikte, kullanılabilen araç çeşitleri de değişim göstermiştir. Ehliyet gruplarına Moped (M) ve otomatik sınıflar da eklenmiştir. A sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır sorusunun cevabı Motosiklettir. A sınıfı ehliyet tüm motor türlerini kapsar. Motor kullanmak istiyorsanız A sınıfı ehliyet almak zorundasınız. A sınıfı ehliyeti olan sürücüler M, A1 ve A2 sınıfı ehliyet sahiplerinin kullanabildiği tüm araçları kullanabilmektedir.

A SINIFI EHLİYET ŞARTLARI

Tüm motor gruplarını kapsayan A sınıfı ehliyet şartlarının başında 24 yaş zorunluluğu gelmektedir. 24 yaşını doldurmuş insanlar, diğer şartları sağladıkları takdirde A sınıfı ehliyet alabilmektedir. 24 yaşından küçük bireyler, en az 2 yıldır A2 sınıfı ehliyete sahip olma şartıyla A sınıfı ehliyet için başvuru yapabilirler. Ancak B sınıfı ehliyetim var A sınıfı ehliyet almak istiyorum diyenler de A sınıfı ehliyet başvurusu yapabilirler. B sınıf ehliyet sahip olup A sınıf ehliyet almak isteyenler isteyenler de ise 18 yaşı doldurma zorunluluğu aranmaktadır. Aranan diğer A sınıfı ehliyet şartları ise; ilkokul, lise veya üniversite mezunu olmak, motor kullanımını engelleyici bir sağlık problemi olmamaktır. Eğer 24 yaşından büyükseniz, herhangi bir sağlık probleminiz yoksa ve en az ilkokul mezunuysanız A sınıfı ehliyet başvurusu yapabilirsiniz.

A SINIFI EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR?

Ehliyet yaş sınırı her ehliyet kategorisinde değişiklik göstermektedir. A2, B, BE, C1, C1E, G ve F ehliyet yaş sınırı 18 olarak belirlenmiştir. 2-3 tekerlekli, 35 Kw üzeri motorları kapsayan A sınıfı ehliyet yaşı 24'tür. Yalnız 24 yaş ve üzeri bireyler motor ehliyeti için başvuru yapabilmektedirler. 24 yaşında olmayan fakat 2 yıllık A2 sınıfı ehliyeti olan bireyler istisnadan yaralanarak A sınıfı ehliyet alabilirler.

2021 A SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Motor ehliyeti olarak bilinen A sınıfı ehliyeti fiyatları ehliyet kurslarına göre farklılık göstermektedir. Sınava giriş ücreti 230 TL, harç parası ise 543 TL'dir. Ehliyet kursu fiyatı ise ortalama 2000 TL civarındadır. Kurs ücretlerinde bölge ve şehre göre değişkenlik söz konusu olabilir. Bu fiyatlardan yola çıkarak 2021 A sınıfı ehliyet fiyatının ortalama olarak 2500-3000 TL arasında çeşitlilik gösterdiği söylenebilir.