Ankara’da yarın okullar tatil mi? 25 Mart Perşembe yarın okullar tatil olacak mı?

Ankara'da bugün etkili olan kar yağışıyla beraber yüz yüze eğitim ile okullarına giden binlerce öğrenci Ankara'da yarın okullar tatil mi? Sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Hava durumuna göre yağışlı havanın bugün başkenti etkisi altına alması beklenirken gözler konuyla ilgili olarak yetkili isimlerden gelecek açıklamaya çevrildi.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz bu konuyla ilgili bir açıklama bulunmazken Ankara'da hava durumu şöyle;