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Giriş Tarihi: 24.3.2021 12:04

’da yarın ? 25 Mart Perşembe yarın okullar tatil olacak mı?

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 25 Mart Perşembe yarın okullar tatil olacak mı?

Bugün başkentte ve diğer birçok ilimizde etkili olan kar yağışıyla beraber “’da yarın ?” sorusu binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere salgın sürecinde belirli illerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmişti. Ankara’da okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama bulunmazken konuyla ilgili olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte Ankara’da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

Ankara'da bugün etkili olan kar yağışıyla beraber yüz yüze eğitim ile okullarına giden binlerce öğrenci Ankara'da yarın okullar tatil mi? Sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Hava durumuna göre yağışlı havanın bugün başkenti etkisi altına alması beklenirken gözler konuyla ilgili olarak yetkili isimlerden gelecek açıklamaya çevrildi.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz bu konuyla ilgili bir açıklama bulunmazken Ankara'da hava durumu şöyle;

Bölge geneli çok bulutlu aralıklı yağışlı, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-9 derece) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette,zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir.

Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinde yağmurla devam eden yağışın, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (5-20cm) yağışına döneceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ankara'da (24.03.2021 Çarşamba) sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı (8-12 cm) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Ankara’da yarın okullar tatil mi? 25 Mart Perşembe yarın okullar tatil olacak mı?
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