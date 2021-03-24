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Haberler Eğitim Haberleri Bahar Dönemi ATA AÖF sınavları (vize/ara sınavı) ne zaman yapılacak ve online mı? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav tarihleri 2021 belli oldu!
Giriş Tarihi: 24.3.2021 09:19 Son Güncelleme: 24.3.2021 09:19

Bahar Dönemi (vize/ara sınavı) ne zaman yapılacak ve online mı? Atatürk Üniversitesi 2021 belli oldu!

Bahar Dönemi ATA AÖF sınavları vize/ara sınavı ne zaman yapılacak ve online mı? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav tarihleri 2021 belli oldu!

öğrencilerini yakından ilgilendiren belirlendi. Bahar dönemi vize sınavları olarak bilinen ara sınavlara yönelik bilgiler ve tarihler, kurumun resmi sitesi üzerinden açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; bahar dönemi vize Nisan ayında gerçekleştirilecek. İşte 2021 ATA AÖF sınav tarihleri ve detaylar!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. Sınava katılım gösterecek olan adaylar için heyecan dorukta. Yapılan açıklamaya göre; ATA AÖF sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek. Bahar dönemi vize sınavları için son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler için ATA AÖF sınavları hakkında bilgiler!

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2021

ATA AÖF Bahar Dönemi Ara (vize) sınavları 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

ATA AÖF Bahar Dönemi ara(vize) sınavları online uygulanacak.

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınavları 22-23 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF Bütünleme sınavı 25 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.

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Bahar Dönemi ATA AÖF sınavları (vize/ara sınavı) ne zaman yapılacak ve online mı? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav tarihleri 2021 belli oldu!
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