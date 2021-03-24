Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri 2021 | Bahar dönemi AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Ara Sınavları olarak bilinen AÖF sınavları bu yıl Nisan ayında gerçekleştirilecek. AÖF sınavları online mı olacak sorusunun yanıtı bu bakımdan araştırılırken bilindiği üzere ilk dönem sınavları online yani çevrimiçi ortamda yapılmıştı. Öte yandan Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav tarihleri de duyuruldu.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 , 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde tamamlanacak.



Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.