Beylerbeyi Sarayı Nerede? Beylerbeyi Sarayı Ne Zaman Yapıldı?

Avrupa barok tarzı mimarisi ve oryantal dokusu ile İstanbul'un en görkemli saraylarından olan Beylerbeyi Sarayı Boğaz'a nazır konumuyla İstanbul'un keyifli gezi güzergâhlarının başında geliyor. Köşkleri ve set bahçeleriyle kendisine hayran bırakan ve 19. Yüzyıl şaheseri olan Beylerbeyi Sarayı, günümüzde ziyaretçi kabul eden Osmanlı Saraylarındandır.

BEYLERBEYİ SARAYI NEREDE?

Beylerbeyi Sarayı, İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, Üsküdar'ın yanı başındaki Beylerbeyi Mahallesinde yer almaktadır. İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Beylerbeyi Mahallesi, Bizans döneminden itibaren konumu nedeniyle çokça tercih edildiğinden tarihi bir öneme de sahiptir.

BEYLERBEYİ SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?

Beylerbeyi Sarayı'nın inşa edilmesi 1861 yılında emredildiyse de temelleri 1863 yılının ağustos ayında atılmıştır. 21 Nisan 1865'te açılışı yapılan sarayın son halini alması 1876 yılını bulmuştur. Sarayın inşasının 500 bin Osmanlı lirasına mal olduğu bilinmektedir.

BEYLERBEYİ SARAYI'NI KİM YAPTI?

Beylerbeyi Sarayı, dönemin padişahı Sultan Abdülaziz'in emriyle başta yabancı hükümdarlar ve devlet adamlarının ağırlanacağı bir konuk evi olarak inşa edilmiş fakat yıllar içerisinde Osmanlı padişahlarına dinleme mekânı olmuştur. Sarayın inşasından Serkiz Bey ve kalfası Ebniye-i Şâhâne Ser sorumlu tutulmuştur. Ayrıca Rıfat Efendi, Mahmud Efendi ve Mehmed Efendi de sarayın mali ve idari işlerinden sorumluydu.

BEYLERBEYİ SARAYI ÖZELLİKLERİ

Batı mimarisinden de etkilenmiş olan Beylerbeyi Sarayı, boğaza paralel olarak yaklaşık 2500 metre karelik alana inşa edilmiştir. Bir yönü Üsküdar'a, diğer yönü Beykoz'a bakan saray 65 metre uzunluğundadır. Toplam 3 katı bulunan sarayda haremlik ve selamlık olarak iki ana bölüm vardır. 23 oda, 6 salon, 1 banyo ve 1 hamamın yer aldığı saray, Sultan Abdülaziz'e özel gemi hatları ile bezeli motiflerle süslenmiştir. Aynı zamanda bir ahırı da bulunan sarayda Osmanlı bayrakları ve Osmanlı askeri motifleri de yer almaktadır.

BEYLERBEYİ SARAYI HAKKINDA BİLGİ

Aynı zamanda Dolmabahçe Sarayı'nı da inşa eden ünlü ermeni mimar Serkiz Balyan tarafından tamamlanan saray yıllarca yabancı devlet adamlarını ağırlamış, Osmanlı Padişahlarının ise dinlenme mekânı olmuştur. Tahttan indirildikten sonra Beylerbeyi Sarayı'nda inzivaya çekilen Sultan Abdülhamit Han, ömrünün son 6 yılını burada geçirmiştir.

Bir yönü Üsküdar'a, diğer yönü Beykoz' bakan Beylerbeyi Sarayı, İstanbul'un Anadolu yakasındaki en önemli tarihi saray denilebilir. Beylerbeyi Sarayı'nı pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00-17.00 arasında ziyaret edebilirsiniz