Dadaizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Dadaizm akımı özellikleri

Dadaizm akımı Avrupa'da yenilikçi olan bir akım olarak 20. Yüzyıl'da ortaya çıktı. 1. Dünya Savaşı'na karşı olarak ortaya çıkan bu akım, zamanın ilerlemesi ile ve yapılan çalışmalar sonucuyla başka ülkelere de yayıldı. Dadaizm akımında dil ve estetik kurallarına uyulmadı. Dilde ise kapalı bir anlatım kullanıldı.

DADAİZM NEDİR?

Dadaizm akımına inananlar bazı şeylerin sürekli olmadığına inanırlar. Akıl ve mantık dışı hareket etmektedirler. Geçmiş dönemlerden gelen geleneklerin üstünü çizmek istediler. Dadaizm akımında "En yüce değerler insan ise, onu özgür bırakalım. Bırakalım ki insanlar kendi yollarını bulsunlar." Anlayışını öne sürmektedirler. Ancak Dadaizm akımı Türk edebiyatında etkili olamamıştır.

DADAİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ

Aklın bir değeri olmadığını söylerler,

Hiçbir şeyin gerçekliğine ve doğru oluşuna inanmazlar,

Sürekli olduğuna inanmazlar,

Dadaizm akımının sanatçılarının amacı karşı tarafı şaşırtmak oldu,

Estetiğin değeri onlar için yoktu,

Biçim, uyak ve kaygı yoktur,

İsyan ve ümitsizlik vardır.

DADAİZM TEMSİLCİLERİ

Hugo Ball,

Marcel Duchamp,

Emmy Hennings,

Hans ARP,

Raoul Hausmann,

Hannah Höch,

Johannes Baader,

Tristan Tzara,

Francis Picabia,

Huelsenbeck,

George Grosz,

John Heartfield,

Man Ray,

Beatrice Wood,

Kurt Schwitters,

Hans Richter,

Max Ernst'tir.

DADAİZM ESERLERİ

Çeşme – Marcel Duchamp

Cam Gözyaşları – Man Ray

Büyük Cam – Marcel Duchamp

Ubu Imperator – Max Emst

Shirt Front and Fork – Jean Arp

50 cc of Paris Air – Marcel Duchamp

Primacy of Matter over Thought – Man Ray

Premier Promenade – Man Ray

Bisiklet Tekerleği – Marcel Duchamp

Relief in Relief – Kurt Schwitters

Katharina Ondulata – Max Emst

Merzbau – Kurt Schwitters

Le Violon d'Ingres – Man Ray

Lee Miller – Man Ray

Mai 191 – Kurt Schwitters

Daughter Born Without Mother – Francis Picabia

Nine malice moulds – Marcel Duchamp

Bottle Rack – Marcel Duchamp

Mustache Hat – Jean Arp

Taze Dul – Marcel Duchamp

Dada Head – Sophie Taeuber

DADAİZM SANAT ESERLERİ

Tristan Tzara

Marcel Duchamp

Francis Picabia

Hugo Ball

Jean Hans Arp

Hannah Höch

Spohie Taeuber Arp

Marcel Janco

Raoul Hausmann

Kurt Schwitters

Suzanne Duchamp

Beatrice Wood

Emmy Hennings

DADAİZM SANATÇILARI