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Giriş Tarihi: 24.3.2021 09:35 Son Güncelleme: 24.3.2021 09:35

nedir, temsilcileri kimlerdir? özellikleri

Empresyonizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Empresyonizm akımı özellikleri

Bir diğer adı izlenimcilik olan , 19. ve 20. yüzyılda Fransa’da ortaya çıktı. Akımın Fransa’da başlamasının ardından birçok ülkeye zamanla yayıldı. denildiğinde akla gelen diğer özelliklerinden biri resim sanatı. Bu alanda empresyonizm akımına bağlı olarak oluşturulan oldukça eser vardır. Empresyonizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Ayrıntılı şekilde ele aldık. İşte, empresyonizm akımı özellikleri…

Duygusal izlenimleri ele alarak karşı tarafa bu hisleri yanstmaya çalışan empresyonizm akımı, Fransa'da ortaya çıkan akımlar arasında yer almaktadır. Bu akım çoğunlukla sanat dalı ile uğraşan kişiler tarafından araştırılıp zamanla ilerlemiştir. Empresyonizm doğadaki görüntülerin insanlarda meydana getirdiği duyguların anlatılmasını da ele almaktadır. Empresyonizm akımının diğer isminin izlenimcilik olmasının nedeni de buradan gelmektedir. Empresyonizm akımı özellikleri konusuna değineceğiz. İşte ayrıntılar…

EMPRESYONİZM NEDİR?

Empresyonizmde amaç bir nesnenin direkt olarak anlatılmasının yerine bir kişide hissettirdiği duyguları ve hislerin ele alınmasıdır. Empresyonizm akımı 19. Yüzyılda resim alanında daha sonralarda ise başka sanat eserlerinde yayılarak kendini ön plana çıkardı. Bu akımda önemli olan nokta, sanatçının kendi iç dünyasında yer alan hisler ve duygulardır. Aynı zamanda empresyonizm akımı edebiyat ve sanatın bir amaca hizmet edemeyeceğini öne sürmektedir. Bu akımın temsilcileri ve savunanları genellikle şiir, piyes ve hikâye alanında eserler üretmektedir.

EMPRESYONİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ

  • Dış dünya ile ilgili şeyler ayrıntılı olarak anlatılmamaktadır,
  • Empresyonistler gerçek görülenleri değil kişide hissettirilen duyguları anlatır,
  • Özgürlüğün işaretidir,
  • Kurala bağlı eser yazmazlar,
  • Edebiyat alanında, resim alanında ve müzik alanında etkili olmuştur,
  • Sanatçılar kendi gördüklerini değil kendilerinde yer alan izlenimleri eserlerine yansıtır,
  • Empresyonizm sanatçıları duygucu olarak anılırlar,
  • Realizmin tam tersidir.

EMPRESYONİZM TEMSİLCİLERİ

Empresyonizmin Resimdeki Temsilcileri

  • Auguste Renoir
  • Claude Monet
  • Van Gogh
  • Cezanne
  • Sisley

Empresyonizmin Edebiyattaki Temsilcileri

  • R. Maria Rilke
  • Arthur Rimbaud
  • Paul Verlaine
  • James Joyce

EMPRESYONİZM ESERLERİ

  • İzlenim: Gün Doğumu – Claude Monet
  • Tekne Gezisinde Öğle Yemeği – Pierre Auguste Renoir
  • Kırda Öğle Yemeği – Edouard Manet
  • Gezinti – Claude Monet
  • Gelincikler – Claude Monet
  • Monet'nin Bahçesinde Süsenler – Claude Monet
  • Olympia – Edouard Manet
  • Woman wit a Parasol – Claude Monet
  • The Large Bathers – Pierre Auguste Renoir
  • Nilüfer Gölü – Claude Monet
  • Bahçedeki Kadınlar – Claude Monet
  • The Fifer – Edouard Manet
  • Bale Sınıfı – Edgar Degas
  • Tahıl Yığını – Claude Monet
  • The Floor Scrapers – Gustave Caillebotte
  • The Bathers – Pierre Auguste Renoir
  • La Loge – Pierre Auguste Renoir
  • Asılmış Adamın Evi – Paul Cezanne
  • Saksağan – Claude Monet

SESLİLER

A kara, E ak, İ al, U yeşil, O mavi

Diyeceğim bir gün gizli doğumlarınızı da:

Karanlık koylara, kara sineklere benzer A,

O amansız pis kokular üstünde fır dönerler.

Kır çiçeği, buhar, çadır beyazlığında E'ler,

Benzer dik buzullar mızrağına, ak krallara;

Gülüşüne İ, güzelim kızıl dudakların, kana,

O pişman sarhoşluklar içindeki, o öfkeler.

Çevreler U, yeşil denizlerin çalkantısı,

Sessizliği onca otların, yüz kırışıklarının

Bastığı simyanın geniş alınlara damgasını;

Kutsal Borazan O, yaban çığlıklar, gürültüler,

Meleklerden, acunlardan geçmiş sessizlikler

– Sen ey Omega, ey o mor ışığı Gözlerinin!

Güz Günü

Tanrım, tam zamanı. Ne görkemliydi yaz.

Düşsün günışığına gölgen

Ve rüzgâr okşasın çayırları.

Yetişsin buyruğunla güz meyveleri de;

Eriştir erginliğe, bağışla,

Birkaç sıcak gün daha; ve son tadı

Akışsın keskin şaraba.

Yuva kurmaz artık, yurtsuz olan.

Yalnızdır, yalnız kalır uzun zaman:

Uykusu kaçar, okur, sarılır mektuplara ve yeniden

Dolaşır durmadan tedirgin

Dökülürken yapraklar yollara.

EMPRESYONİZM SANATÇILARI

  • Claude Monet
  • Pierre Auguste Renoir
  • Edouard Manet
  • Edgar Degas
  • Paul Cezanne
  • Henri Matisse
  • Camille Pissarro
  • Berthe Morisot
  • Mary Cassatt
  • Auguste Rodin
  • Piet Modrrian
  • Tove Jansson
  • Edward Hopper
  • İbrahim Çallı
  • Isaac Levitan
  • Lucien Pissarro
  • Diego Rivera
  • Juan Luna
  • Jean Dufy
  • Francisco Oller
  • Pedro Figari
  • Anna Ancher
  • Olga Boznanska
  • Valentin Serov
  • Raoul Dufy

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