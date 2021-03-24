Empresyonizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Empresyonizm akımı özellikleri

Duygusal izlenimleri ele alarak karşı tarafa bu hisleri yanstmaya çalışan empresyonizm akımı, Fransa'da ortaya çıkan akımlar arasında yer almaktadır. Bu akım çoğunlukla sanat dalı ile uğraşan kişiler tarafından araştırılıp zamanla ilerlemiştir. Empresyonizm doğadaki görüntülerin insanlarda meydana getirdiği duyguların anlatılmasını da ele almaktadır. Empresyonizm akımının diğer isminin izlenimcilik olmasının nedeni de buradan gelmektedir. Empresyonizm akımı özellikleri konusuna değineceğiz. İşte ayrıntılar…

EMPRESYONİZM NEDİR?

Empresyonizmde amaç bir nesnenin direkt olarak anlatılmasının yerine bir kişide hissettirdiği duyguları ve hislerin ele alınmasıdır. Empresyonizm akımı 19. Yüzyılda resim alanında daha sonralarda ise başka sanat eserlerinde yayılarak kendini ön plana çıkardı. Bu akımda önemli olan nokta, sanatçının kendi iç dünyasında yer alan hisler ve duygulardır. Aynı zamanda empresyonizm akımı edebiyat ve sanatın bir amaca hizmet edemeyeceğini öne sürmektedir. Bu akımın temsilcileri ve savunanları genellikle şiir, piyes ve hikâye alanında eserler üretmektedir.

EMPRESYONİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ

Dış dünya ile ilgili şeyler ayrıntılı olarak anlatılmamaktadır,

Empresyonistler gerçek görülenleri değil kişide hissettirilen duyguları anlatır,

Özgürlüğün işaretidir,

Kurala bağlı eser yazmazlar,

Edebiyat alanında, resim alanında ve müzik alanında etkili olmuştur,

Sanatçılar kendi gördüklerini değil kendilerinde yer alan izlenimleri eserlerine yansıtır,

Empresyonizm sanatçıları duygucu olarak anılırlar,

Realizmin tam tersidir.

EMPRESYONİZM TEMSİLCİLERİ

Empresyonizmin Resimdeki Temsilcileri

Auguste Renoir

Claude Monet

Van Gogh

Cezanne

Sisley

Empresyonizmin Edebiyattaki Temsilcileri

R. Maria Rilke

Arthur Rimbaud

Paul Verlaine

James Joyce

EMPRESYONİZM ESERLERİ

İzlenim: Gün Doğumu – Claude Monet

Tekne Gezisinde Öğle Yemeği – Pierre Auguste Renoir

Kırda Öğle Yemeği – Edouard Manet

Gezinti – Claude Monet

Gelincikler – Claude Monet

Monet'nin Bahçesinde Süsenler – Claude Monet

Olympia – Edouard Manet

Woman wit a Parasol – Claude Monet

The Large Bathers – Pierre Auguste Renoir

Nilüfer Gölü – Claude Monet

Bahçedeki Kadınlar – Claude Monet

The Fifer – Edouard Manet

Bale Sınıfı – Edgar Degas

Tahıl Yığını – Claude Monet

The Floor Scrapers – Gustave Caillebotte

The Bathers – Pierre Auguste Renoir

La Loge – Pierre Auguste Renoir

Asılmış Adamın Evi – Paul Cezanne

Saksağan – Claude Monet

SESLİLER

A kara, E ak, İ al, U yeşil, O mavi

Diyeceğim bir gün gizli doğumlarınızı da:

Karanlık koylara, kara sineklere benzer A,

O amansız pis kokular üstünde fır dönerler.

Kır çiçeği, buhar, çadır beyazlığında E'ler,

Benzer dik buzullar mızrağına, ak krallara;

Gülüşüne İ, güzelim kızıl dudakların, kana,

O pişman sarhoşluklar içindeki, o öfkeler.

Çevreler U, yeşil denizlerin çalkantısı,

Sessizliği onca otların, yüz kırışıklarının

Bastığı simyanın geniş alınlara damgasını;

Kutsal Borazan O, yaban çığlıklar, gürültüler,

Meleklerden, acunlardan geçmiş sessizlikler

– Sen ey Omega, ey o mor ışığı Gözlerinin!

Güz Günü

Tanrım, tam zamanı. Ne görkemliydi yaz.

Düşsün günışığına gölgen

Ve rüzgâr okşasın çayırları.

Yetişsin buyruğunla güz meyveleri de;

Eriştir erginliğe, bağışla,

Birkaç sıcak gün daha; ve son tadı

Akışsın keskin şaraba.

Yuva kurmaz artık, yurtsuz olan.

Yalnızdır, yalnız kalır uzun zaman:

Uykusu kaçar, okur, sarılır mektuplara ve yeniden

Dolaşır durmadan tedirgin

Dökülürken yapraklar yollara.

EMPRESYONİZM SANATÇILARI