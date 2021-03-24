Fütürizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Fütürizm akımı özellikleri

Fütürizm akımı modern sanat ve toplumsal hareketlerin akımı olarak anılmaktadır. Fütürizm akımında birden çok alanda eserler ortaya çıkarılmıştır. Bunlara örnek vermek gerekirse resim, seramik, heykel, grafik tasarım, edebiyat, tiyatro, müzik gibi sanatın çeşitli alanlarında fütüristik eserlerden söz etmek mümkündür. Bir İtalyan fenomeni olarak bilinen fütürizm akımındaki amaç modernliği savunmaktır. Bu akım aynı zamanda geçmiş dönemdeki değerleri ve gelenekleri reddederek yeniliği ele alır.

FÜTÜRİZM NEDİR?

Fütürizm akımı geçmiş dönemlerden gelen değerlerin ve geleneklerin reddedilmesini savunun bir akımdır. Aynı zamanda birçok akımın etkisinde kalarak kendini geliştirerek diğer akımlarında gelişmesine öncü olan bir akımdır. Fütürist sanatçılar ise yaşadığımız evrenin aslında bir değişime uğrayarak var olduğunu düşünmüştür. Geçmiş dönemlerde bulunan sanat ve akımları olmamış sayar. Fütürizm akımının Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri arasında yer alan Nazım Hikmet, İtalya'da olduğu dönem içerisinde bu akımdan etkilendi. Bu akımın üzerine eserler çıkardı. Fütürizm akımının en önemli özelliği taşıyan eserlerden biri ise "Makinalaşmak İstiyorum" adlı eserdir. Çünkü bu eserde kurallar söz konusu değildir. Fütürizmin kurucu olan Marinetti Avrupa'da yer alan birçok sanatçıyı bu akıma sürükleyerek eserler yazmasına neden oldu.

FÜTÜRİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ

Savaş, saldırı ve kavga gibi konuları ele aldı,

Hız ele alınarak uçağa, trene ve arabaya övgü yapılır,

Mantıklı olan cümleler kullanılmaz,

Kelimelerde özgürlük vardır,

Şiirde geleneksel kurallara yer verilmez,

Ölçü ve uyak kullanılmaz,

Serbest yazı kullanılır.

Şiir ön planda olmaktadır.

FÜTÜRİZM TEMSİLCİLERİ

Filippo Tommaso Marinetti

Viladimir Mayakovski

Nazım Hikmet Ran

FÜTÜRİZM ESERLERİ

Unique Forms of Continuity in Space – Umberto Boccioni

Primavera Umbria – Gerardo Dottori

Ascending Forms – Gerardo Dottori

Dynamism of a Car – Luigi Russolo

Paesaggio Aereo – Gerardo Dottori

Aurora sul Golfo – Gerardo Dottori

Dancer in Pigalle – Gino Severini

Ballerina in Blue – Gino Severini

Alpino and boat – Mario Sironi

Bisikletçinin Dinamizmi – Umberto Boccioni

Woman in head scarf – David Burliuk

Futurist Composition – Joseph Stella

Nuns and Landscape – Giacomo Balla

Aurora Volando – Gerardo Dottori

Mızraklı Süvarilerin Taarruzu – Umberto Boccioni

Futuristic Woman – David Burliuk

Futbol Oyuncusunun Dinamizmi – Umberto Boccioni

Materia – Umberto Boccioni

Numbers in Love – Giacomo Balla

The Street Pavers – Umberto Boccioni

Urban Landscape – Mario Sironi

Jolts of a Cab – Carlo Carra

Unter the Pergola at Naples – Umberto Boccioni

Man and tram – Mario Sironi

Makinalaşmak İstiyorum!

Trrrrum,

Trrrrum,

Trrrrum!

Trak tiki tak!

Makinalaşmak istiyorum!

Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu!

Her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum!

Tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor,

Damarlarımda kovalıyor oto-direzinler lokomotifleri!

Trrrrum,

Trrrrum,

Trak tiki tak

Makinalaşmak istiyorum!

Mutlak buna bir çare bulacağım

Ve ben ancak bahtiyar olacağım

Karnıma bir türbin oturtup

Kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!

Trrrrum

Trrrrum

Trak tiki tak!

Makinalaşmak istiyorum!

ASTROLOJİ VE FÜTÜRİZM İLİŞKİSİ

Türkiye'de yer alan özel üniversitelerde çoğunlukla astroloji kursları açılmaktadır. 2014 senesinin Mart ayında Aydın Üniversitesi'nde yapılan ardından isminin Astroloji ve Fütürizm olarak değiştirilen Astroloji Akademisi kırk beş saatlik program ile birlikte YÖK izni ile açılan ilk örnektir.

FÜTÜRİZM SANATÇILARI