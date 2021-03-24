Hababam Sınıfı’ndan EBA TV dersi

TÜRK sinemasının klasiklerinden olan, bir yandan güldürürken diğer yandan öğreten Hababam Sınıfı filmlerine ev sahipliği yapan, şimdi ise öğretmenevi olarak kullanılan Üsküdar Validebağ Korusu içinde bulunan Adile Sultan Kasrı, uzaktan eğitime başlanmasının ardından bir eğitim yuvasına dönüştü. TRT EBA TV İlkokul için hazırlanan ders ve ders dışı etkinlik videoları, Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği 168 yıllık tarihi Adile Sultan Kasrı'ndan milyonlarca ilkokul öğrencisine ulaştırıldı. Filmdeki Mahmut Hoca karakterinin "Okul dört tarafı duvarlarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir, okul her yerdir" repliği, EBA TV İlkokul çekimlerinin yapıldığı kasırda hayat buldu. EBA TV'nin 13 stüdyosundan 4'ü, 1853'te Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan için yaptırılan kasırda yer alıyor.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Daire Başkanı Ayhan Korkmaz, EBA TV'yle çocukların dünyalarına girdiklerini belirterek, "En başta 'Hanelerinizde bir odanızı öğretmeninize ayırın, biz işimizi nerede olursa yaparız' demiştik. İstanbul'da kimsenin evinden çıkmadığı bir süreçte 150 gönüllü öğretmenle çekimlere başladık. Sabahtan akşam geç saatlere kadar çekimler yapıldı. Zor bir süreçti" dedi. SABAH