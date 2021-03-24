Kavimler Göçü nedir? Kavimler Göçü tarihi, nedenleri ve sonuçları

Kavimler Göçü yıllarca devam etmiş ve Dünya düzeninde günümüzde de devam eden değişiklikler yaşanmasına öncülük etmiştir. İlk Çağ'ın en büyük imparatorluklarından birisi olan Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü güç kaybetmiş ve ikiye bölünmüştür. Kavimler Göçü günümüzde var olan devletlerin temellerinin atıldığı olaydır.

KAVİMLER GÖÇÜ NEDİR?

Birinci dönem ve ikinci dönem olarak ikiye ayrılan kavimler göçü, 350 ve 800 yılları arasında gerçekleşmiştir. Avrupa'ya yapılan ve çok fazla insanın göç etmesine verilen ad olan Kavimler Göçü'nün ikincisi, ilk göçün devamı olarak görülmektedir.

İlk dönem yaşanan Kavimler Göçü birçok sınır değişimini de beraberinde getirmiştir. Cermen kabileleri de denilen, Doğu'dan Batı'ya sürülen bu kişiler ilk dönem yapılan göç grubunu oluşturmaktaydı.

KAVİMLER GÖÇÜ TARİHİ

İlk dönem yaşanan kavimler göçü 350'li yıllarda başlamıştır. Bu göçün tarihi anlamda pek çok sonucu vardır. İlk dönem yaşanan kavimler göçü yaklaşık olarak 25 yıl sürmüş ve MS. 375 yılında sona yaklaşmıştır.

İkinci dönem olan kavimler göçü ise 567 yılında başlamıştır. İkinci dönem kavimler göçü yaklaşık olarak 160 yıl kadar sürmüştür. Tarihi anlamda büyük değişikliklere neden olan ikinci dönem kavimler göçü 732 yılı civarında sona ermiştir.

KAVİMLER GÖÇÜ NEDENLERİ

Hunların yaşadığı coğrafyada iklim gittikçe kötüleşmekte ve yaşam şartları zorlaşmaktaydı. Bunun yanında Çin ve Avarlar üzerinden büyük baskı altı olan Batı Hun Devleti göç etme kararı alarak Avrupa'ya doğru hareket ettiler. Hunlar, göç ederken karşılarına çıkan devletler olan Vizgotlar, Alanlar ve Ostrogotları bozguna uğrattılar. Bu yenilgilere ve baskıya dayanamayan devletler de batıya doğru göçe başladı. Vizgotlar, Ostrogotlar ve Alanlar göç ederken karşılarına çıkan diğer Cermen kavimlerinin göç etmesine neden oldu. Hunların başlattığı bu toplu göç hareketine ise Kavimler Göçü adı verildi.

Yıllarca süren bu dönem, imparatorlukların yıkılmasına neden olmuş ve tarihi değiştirmiştir. Bazı kişiler Kavimler Göçü ile göç eden kavimlere barbar adı takmışlardır. Bu nedenle Kavimler Göçü'ne Barbar İstilaları da denilmektedir. Günümüzde var olan Avrupa Devletleri'nin temeli Kavimler Göçü ile atılmıştır.

KAVİMLER GÖÇÜ SONUÇLARI

Kavimler göçü uzun yıllar boyunca etkilerini devam ettiren büyük bir tarih olayıdır. Hunların göç etmesi ile başlayan kavimler göçünün etkileri bütün Avrupa'ya yayılmış ve yıllarca devam etmiştir. Kavimler Göçü'nün sonuçları aşağıdaki gibidir:

Avrupa devletlerinin temellerinin atılmasının yanında, bugünkü siyasi yapının oluşmasında da Kavimler Göçü'nün büyük önemi vardır. Birleşen kavimler yeni milletleri ve devletleri oluşturmuştur.

Çağ değişim noktalarından birisi sayılan Kavimler Göçü ile İlk Çağ sona ermiştir. Orta Çağ'ın başlangıcı da Kavimler Göçü olarak ele alınmaktadır.

Kavimler Göçü başladığı zamanlarda Akdeniz'de çok büyük bir güç olan Roma İmparatorluğu zamanla göçlere dayanamamış ve Batı Roma ile Doğu Roma olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Roma da yine göçlerin sonucu olarak yıkılmıştır.

Hunlar göç ettikleri yerde Avrupa Hun Devleti adı altında yeni bir devlet kurmuşlardır.

Günümüzde Avrupa'da varlığını sürdüren milletlerin oluşumu da yine Kavimler Göçü ile birlikte olmuştur.

Avrupa'da derebeylik adı verilen rejim ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır.

Türk Devletleri ve Türk İmparatorlukları Avrupa'da yayılmaya başlamışlardır. Bunun sonucu olarak hem Avrupa nüfusunda bir artış gözlemlenmiş hem de Türk kültürü Avrupa kültürü ile birleşecek yaygınlaşmaya başlamıştır.

KAVİMLER GÖÇÜ'NÜN KÜLTÜREL SONUÇLARI

Kavimler göçünün politik ve kültürel pek çok farklı sonucu vardır. Bu sonuçlar uzun yıllar boyunca uygarlıkları etkilemiş ve dünyanın bugünkü halini almasına katkıda bulunmuşlardır.

Hunlar Türk kökenli bir devletti. Hunların batıya göç etmesiyle Türk kültürü Avrupa'ya yayılmış oldu.

İnsanların bulundukları yerlerden ayrılıp göç etmeleri ile kültürel alışveriş arttı. Günümüzde var olan bazı milletlerin temeli de Kavimler Göçü sayesinde atıldı.

Türk dili yaygınlaştı ve Avrupa'da yaygın olarak konuşulan dilllerin arasına eklendi.

Edebiyat ve sanat ilerlemeye başladı. Bu ilerlemede Avrupa Hunları'nın etkisi görülebilmekteydi.

KAVİMLER GÖÇÜ HARİTASI

Orta Asya'da yoğun bir Çin baskısı vardı. Ayrıca iklim değişikliğinin etkileri iyiden iyiye kendini göstermeye başlamıştı. Bu yüzden Hunlar için yaşam gittikçe zorlaşmaktaydı. Hunlar bu sebeplerden dolayı batıya doğru göç etmeye başladılar.

Batıya göçe başlayan Hunlar, Don ve Volga nehirleri arasında yaşayan diğer bir Hun grubunun da batıya göçme nedenlerinden birisi olmuşlardır. Bu grup Karadeniz'in kuzeyine doğru göç etmiştir. O zamanlar Gotların yaşadıkları bu bölge 375 yılında Hunların egemenliği altına girmiştir.

Hunların bölgeye girmesi ve yerleşmesi, o bölgede yaşayan ve Cermen adı verilen kavimler daha fazla o bölgede kalamayacaklarına kanaat ederek batıya doğru göç etmeye başlamışlardır. Bu kavimler göç ettikleri yerlerde önlerine çıkan diğer halkı yurtlarından etmek pahasına ilerlemişlerdir. Güçlenerek ilerlemeye devam eden Cermen Kavimleri, Kuzey Afrika'ya kadar ilerlemeyi sürdürdüler.

KAVİMLER GÖÇÜ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Kavimler Göçü birinci ve ikinci olmak üzere toplam iki dönemden oluşmaktadır. İkisi toplamda 382 yıl kadar sürmüşlerdir. Hunların başlatmış olduğu Kavimler Göçü, 350 yıllarında başlamış ve yaklaşık olarak 375 yılına kadar devam etmiştir. Kavimler Göçü'nü kim başlattı sorusunun cevabı ise Hunlar olarak verilebilmektedir.