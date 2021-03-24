KODELİ Projesinde eğitimci eğitimi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile hayata geçirilen Cumhuriyetimizin 97. Yılında 97 okula kodlama atölyesi kurulumu geçtiğimiz dönemde tamamlanarak okullara teslim edildi. Bu kapsamda geleceğin yazılımcılarının yetiştirileceği kodlama atölyelerinde ders verecek olan öğretmenler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi Eğitmenleri tarafından eğitime alındı.

YAZILIM TEKNOLOJİSİNDE BİZ DE VARIZ

Gelenekselleşmiş sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik ederek ileri teknoloji ile donatmayı amaçlayan KODELİ Kodlama Atölyeleri ile sanayi kenti Kocaeli'nde eğitim alan öğrencilerin robotik kodlama alanında kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılında ihtiyaçlar doğrultusunda kendi yazılımlarını gerçekleştiren yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

EĞİTİMCİLER 46 SAATLİK EĞİTİME ALINDI

Ülkemizi ve Kocaeli şehrini dijital çağa ve enformasyon toplumuna hazırlayarak, sanayi 4.0 geçişini hızlandırmayı amaçlayan KODELİ projesinde 97 okuldan 97 eğitimciye; Robotik Kodlama, Yazılım ve 3B tasarım eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitimler Darıca, Gebze ve İzmit Kocaeli Bilim Merkezinde verilmeye başlandı. 46 saatlik eğitimler sonrasında öğretmenler yapay zekâ eğitimleri ile kendilerini geliştirerek okullarında eğitim vermeye hazır olacaklar.

"KISA SÜREDE KODELİ'NİN FAYDASINI GÖRECEĞİZ"

Kocaeli Bilim Merkezi'nde verilen eğitimlere katılan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Fizik Öğretmeni Vedat Kaya; "KODELİ laboratuvarları okullarımıza kurulduktan sonra yeni bir eğitim sürecine başladık. Bizler de öğretmenler olarak önce kendimizde bir fikir oluşturup sonrada burada aldığımız eğitimleri okullarımızda uygulamaya koyacağız. Endüstri 4.0 sürecine girildiği bu dönemde artık yetenekli gençlere, ufku açık bireylere ihtiyacımız var. Bu laboratuvarların kurulumundan dolayı "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda KODELİ projesinin faydasını ülkece göreceğiz" dedi.

"AMAÇ YERLİ MİLLİ TEKNOLOJİYE ULAŞMAK"

Eğitimler hakkında bilgi veren Bilim Merkezi Eğitmeni Seracettin Karaosmanoğlu konuşmasında; "97 okula 97 laboratuvar kurulduktan sonra bu laboratuvarlarda ders verecek olan öğretmenlerimizi Kocaeli Bilim Merkezi'nde 5 günlük eğitime aldık. Burada öğretmenlerimizi laboratuvarları verimli bir şekilde kullanabilmeleri için bilgilendiriyoruz. Amacımız yerli milli teknoloji üretmek amacıyla önce eğitimcilerimizi sonra da onlar öncülüğünde öğrencilerimizi bilinçlendirmek. Yakın zamanda KODELİ laboratuvarlarında eğitim gören öğrenciler uluslararası teknoloji yarışmalarında bizleri en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşayacaklardır" dedi.

HEDEF 100. YILDA TÜM OKULLARI KODELİ İLE BULUŞTURMAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 97. Yılında, "Geleceğin Dili" Robotik Kodlamanın öğretileceği 97 Robotik Kodlama Atölyesi'ni hizmete alarak temel teknoloji alanında önemli bir adım atmış oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetimizin 98. yılında 98, 99. yılında 99 ve 100. yılında 100 Robotik Kodlama Atölyesi ile Kocaeli de fiziki durumu uygun tüm okullarımıza Robotik Kodlama Atölyesi kurmayı planlamaktadır.

TEMELDEN BAŞARIYA KODELİ ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Kocaeli'nde fiziki yeterliliği uygun olan tüm okullara kurulması planlanan KODELİ atölyelerinde eğiticilerin eğitiminden sonra proje bazlı öğrencilere uygulama ağırlıklı olarak robotik eğitimler verilecek. Daha sonra kurulacak dijital platform üzerinden öğrenciler rehber öğretmenleri gözetiminde bireysel ve takım çalışmalarını paylaşacak. Bu sayede yetenek avcısı takip edilebilen bir platformu oluşturulacak. Yetenekli öğrencilerin tespiti sonrasında her biri Kocaeli Bilim Merkezinde ileri düzey eğitimlere dâhil edilerek gelişimleri desteklenece. Robotik kodlama eğitimleri, alan öğrencilere yönelik her yıl farklı yarışmalar düzenlenerek uluslararası ölçekte ülkemizi temsil edecek başarılı öğrenciler yetiştirilecek.