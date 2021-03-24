Son dakika haberi: Lise sınavları iptal mi, 9. 10. 11. 12. sınıf yüz yüze lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi? İşte MEB kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, lise sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Birinci sınavların tamamlanması ile birlikte milyonlarca öğrencinin gündeminde lise sınavları ne zaman yapılacak, lise sınavları iptal mi, ertelendi mi soruları yer alıyordu. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kararı geldi. İşte 9. 10. 11. 12. sınıf yüz yüze lise sınavları ile ilgili o açıklama…

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

2020-2021 eğitim öğretim yılında koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavların yüz yüze gerçekleştirilmesi kararı verilmişti. Bu kapsamda MEB takvimine göre; ilk sınavlar 8-26 Mart 2021 tarihleri aralığında gerçekleşti.

İKİNCİ SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Konuya ilişkin MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;