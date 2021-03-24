ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ sınav giriş yerleri belgesi nasıl alınır?

MSÜ kısaltması ile anılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yüz binlerce adayın katılımı ile yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yerini almak isteyen adaylar, sınava yönelik bilgi edinme sürecini hızlandırdı. En çok araştırılan konuların başında 2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi geliyor. MSÜ sınav yerleri ile adayların kendilerini ilgilendiren sınava hangi okulda gireceği belli olacak. Peki, MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar...
2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 4 Nisan 2021 Pazar günü yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
2021 MSÜ sınav giriş yerleri henüz belli olmadı.
SÜ sınav giriş belgesinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Bu noktada, MSÜ sınav giriş belgesinin Mart ayının son haftasında erişime açılması öngörülüyor.
ÖSYM'den gelecek açıklama sonrasında adaylar AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi merkezlerde sınava gireceklerini sorgulayabilecekler.