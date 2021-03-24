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Giriş Tarihi: 24.3.2021

‘Okul öncesi din ve ahlak eğitiminde boşluk var’

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
‘Okul öncesi din ve ahlak eğitiminde boşluk var’
EĞİTİM-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) tarafından "Türkiye'de Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi" raporu hazırlandı. Okul öncesi din ve ahlak eğitimi politikalarına yönelik model önerilerinin yer aldığı raporla ilgili Memur-Sen ve Eğitim-Bir- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzeledi. Okul öncesi eğitim programlarında dinî ve ahlaki gelişime yönelik bir içerik bulunmadığını belirten Yalçın, "Erken yaşlarda alınan eğitim ve eğitimin niteliği önemli bir husus hâline gelmektedir. Okul öncesi eğitimde diğer bir önemli husus ise din ve ahlak eğitimi alanında var olan boşluktur" dedi.
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‘Okul öncesi din ve ahlak eğitiminde boşluk var’
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