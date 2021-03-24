Ortaokullarda sınavlar yüz yüze yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) salgın nedeniyle birinci dönem ortaokullarda yapılamayan sınav uygulamalarında değişikliğe gitti. Tıpkı liselerde olduğu gibi ortaokullarda da ikinci dönemde yüz yüze sınavlar yapılacak. Birçok ortaokulda dün itibarıyla yüz yüze sınavlar başladı. MEB geçtiğimiz ocak ayında ilkokul 4 ile ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfların birinci dönem yüz yüze sınavlarının yapılmaması kararı almıştı. Yapılan sınavlar da dönem notu olarak dikkate alınmadı. Yalnızca isteyen velilerin sınavların dikkate alınması için başvuruda bulunmalarına izin verilmişti. Ancak birinci dönem notları yazılı sınavlar olmadan tamamlanan ilkokul 4 ve ortaokul öğrencileri için ikinci dönem yüz yüze yazılı sınav olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıya göre 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ölçme ve değerlendirme hükümlerine göre verilecek.İlgili yönetmeliğe göre 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda her dersten bir dönemde 2 sınav yapılacak. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak. Sınava mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciler belirlenen başka bir tarihte sınava alınacak. Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Gerekli görülmesi halinde cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilmesine imkân sağlanacak. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecek. Karne notlarında sınavların yanı sıra canlı derslere katılım ve performans ödevleri de etkili olacak.Bu arada liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar geçtiğimiz 8 Mart'tan itibaren yapılmaya başlanmıştı. 29 Mart'tan itibaren yapılması planlanan lise ikinci dönem sınavları ise ertelendi. MEB dün akşam saatlerinde yaptığı bir son dakika açıklamasıyla lise 9, 10 ve 11'inci sınıf sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Bu kademelerde sınavlar 3 Mayıs itibarıyla yapılmaya başlanacak. Ancak 12'nci sınıfların sınav takvimi daha önce duyurulduğu şekilde devam edecek. 12'nci sınıfların katılacağı yüz yüze sınavlar 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.