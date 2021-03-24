Rektör Arslan, Kırıkkale Üniversitesini anlattı

Pandemi tedbirleri gözetilerek Mühendislik Fakültesi Şehit Aydın Çopur Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Genel Sekreter Prof. Dr. Metin Arslan, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Çam, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Atilla Ergüzen, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.



PROJELERDE YERLERİNİZİ ALIN

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Çam, uygulamalı derslerin Üniversite de verilmesiyle birlikte öğrencileri yeniden sınıflarda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mühendislik Bölümleri olarak üniversiteler arasında iyi bir konumda olduklarını belirten Prof. Dr. Ertuğrul Çam, öğrencilere bölümleriyle ilgili herhangi istekleri ya da şikayetleri olması durumunda dekanlıkla ya da bölüm hocalarıyla iletişime geçebileceklerini, hocaların yer aldığı yurt içi ve yurt dışı projelerde öğrencilerin de yer alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.





BARINMA İMKANLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Dekan Prof. Dr. Ertuğrul Çam'ın konuşmasının ardından Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Atilla Ergüzen, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün kuruluşu, tarihçesi, müfredatı hakkında bilgi verdi, akademik ve idari personeli öğrencilere tanıttı. Bilgisayar Mühendisi adayı olarak tercih edebilecekleri çalışma alanları hakkında sunum eşliğinde öğrencilere açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Atilla Ergüzen, Üniversitenin ve şehrimizin sosyal, sağlık ve barınma imkanları hakkında da bilgi verdi.



HEDEFLERİMİZ VAR

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, öğrencileri ve ailelerini Üniversitede görmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, eğitim hayatının öğrencileri, aileleri ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diledi. Ülkemizin büyük projelerinin gerçekleşmesinde gençlere önemli vazifeler düştüğünü, ifade eden Rektör Aslan, "Ülke olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Mesela Türkiye Cumhuriyeti olarak Metehan Uzay Üssü projemiz var. Bu projeler için her meslek grubunda insana ihtiyacımız var. Akdeniz'de ve Karadeniz'deki sismik araştırma ve sondaj gemilerimizde, savunma sanayi projelerimizde çalışmak istemez misin? Bu çalışmalara destek vermek istemez misin?' Ülkemiz bu hedeflere giderken sizler de ülkemizin, bulunduğumuz coğrafyanın durumunu, ihtiyaçlarını iyi analiz edin ve kendinizi bu sürecin dışında düşünmeyin. Mutlaka bir projenin içinde yer almanız ve katkı sağlamanız gerektiğinin farkında olun. Katkı sağlamanın başlangıcı da öğrencilik mesleğinin gereklerini layıkıyla yerine getirmekten, 4.00 ile mezun olmaktan geçer. Sizden sadece bölümdeki teorik ve pratik bilgilerinizi iyi bir şekilde öğrenip mezun olmanız ve sonrasında da bu söylediğimiz alanlarda çalışmalar yapmanız isteniyor" dedi.



ALANIMIZ SAVUNMA SANAYİ

Rektör Aslan, teknolojik gelişmede önemli bir rolü olan savunma sanayi alanındaki çalışmaların bir çok disiplini içinde barındırdığını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na savunma sanayii odaklı bir Üniversite olma talebinin iletildiğini ifade ederek, "Kırıkkale Üniversitesi olarak alanımızı savunma sanayi olarak belirledik. Bu alanda çalışmalarımız, iş birliklerimiz, protokollerimiz var. Biz Üniversite olarak baktığımızda 120 bölümümüzün hepsini, akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi savunma sanayiine yönlendirmeye gayret ediyoruz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz" dedi. Etkinlik, Rektör Aslan'ın öğrencilerin sorularını cevaplaması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.