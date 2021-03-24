Roma Uygarlığı tarihi, haritası ve özellikleri - Roma Uygarlığı'nın günümüz medeniyetine katkıları

Sadece sanatta değil, mimari ve bilimde de çok ilerlemiş olan Roma Uygarlığı, takvim, rakamlar ve alfabe gibi pek çok konuda günümüz medeniyetine katkıda bulunmuşlardır. Onların icat edilmesine öncülük ettiği pek çok şey günümüzde hala kullanılmaktayken, o dönemde var olmuş sanat eserleri de hala sergilenmektedir.

ROMA UYGARLIĞI'NIN MEDENİYETE KATKILARI

Roma Uygarlığı bir Yunan uygarlığı olarak görülmektedir ve Antik Yunan'dan çok fazla etkilenmiştir. Özellikle sanat ve mimarlık alanında çok gelişmiş olan Roma Uygarlığı'nın pek çok eseri günümüze kadar ulaşmıştır.

Gelişmiş kültürleri sayesinde savaş, hukuk, mimari, teknoloji, dil ve sanat alanlarında da ilerlemişler ve batı toplumlarına örnek olmuşlardır. Roma uygarlığının en büyük etkilerinden birisi Miladi takvim üzerine olmuştur. İmparatorluk, bilime verdiği değerle büyük çalışmalar yapmıştır.

Latin harflerinin gelişmesi ve Roma rakamları bu etkilerden bu büyük gelişmelerden bazılarıdır. Roma rakamları günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Roma Uygarlığı'nda 12 Levha Kanunları adı altında düzenlenen yasalar, sınıf çatışmasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kanunlar, sınıflar arası olan çatışmayı bir uzlaşmaya bağlamayı amaçlamaktadır. Hukuki etkileri ise günümüze kadar sürmüştür. Günümüzde oluşturulan kanunların temeli Roma Uygarlığı'nın 12 Levha Kanunları'nda atılmıştır.

ROMA UYGARLIĞI TARİHİ

Roma Cumhuriyeti döneminde o zamanlar devletin yöneticisi olan Augustus, devleti tek başına yönetmesini sağlayacak yetkileri eline almıştır. Sonrasında oluşan devlete ise Roma Uygarlığı ya da Antik Roma İmparatorluğu denilmektedir. Roma İmparatorluğu uzun yıllar boyunca Akdeniz üzerindeki gücünü sürdürdü.

375 yılında başlayan kavimler göçü Roma Uygarlığı'nda bir ayrılığa neden oldu. Bunun sonucu olarak Roma Uygarlığı ikiye bölündü. Batı Roma ve Doğu Roma İmparatorluğu adı verilen bu iki devlet içerisinde Batı Roma, yine Kavimler Göçü'nde başlayan bir saldırı sonucu ile 476 yılında yıkıldı. Doğu Roma ise Bizans İmparatorluğu adı altında 1453'e kadar varlığını sürdürdü.

Roma Uygarlığı Avrupa tarihinde "klasik antikite" denilen dönemde varlığını sürdürmüş olan en geniş imparatorluklardan biriydi. Antik Roma Uygarlığı bir dönem cumhuriyer ile yönetilmiştir. Cumhuriyet genişlemeye kurulduktan sonra iki yüzyıl boyunca varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Roma Uygarlığı'nda halk tarafından seçilen yönetici kişilerden sonuncusu Augustus'tur. Augustus, güçleri elinde toplayarak Roma Cumhuriyeti'ni Roma İmparatorluğu olma yönünde ilerletmiştir.

ROMA UYGARLIĞI HARİTASI

Roma Uygarlığının sınırları zaman içinde pek çok kez değişkenlik göstermiş olsa da kaynaklar üzerinden tahmini bir bilgiye ulaşmak mümkün olabilmektedir. Roma Uygarlığı en geniş sınırlarına Roma İmparatorluğu olarak alındığı dönemde ulaşmıştır. O dönemde ise binlerce kilometrekarelik bir alana yayıldıkları bilinmektedir.

En büyük olduğu dönemde Batı'da İspanya'ya uzanan Roma Uygarlığı sınırları Doğu'da Hazar Denizine dayanmıştır. Kuzey'de İngiltere Güney'de ise Afrika'ya kadar uzanmıştır. Ayrıca Orta Doğu topraklarının Roma Uygarlığı'na ait olduğu da bazı kaynakların tarafından söylenmektedir.

ROMA UYGARLIĞI ÖZELLİKLERİ

Roma Uygarlığı tarihi üç farklı dönemde incelenmektedir. Bu dönemler tarihsel sıralama ile şunlardır: Krallık Dönemi, Cumhuriyet Dönemi ve İmparatorluk dönemi. Roma Uygarlığı'nın her döneminde kölelik yaygındı ve toplum 3 sınıfa ayrılmaktaydı. En üst sınıfa patrici adı verilmekteydi. Roma Uygarlığı'ndaki soylu sınıf olarak da anılan Patrici'ler ülkenin yönetiminde en çok söz hakkı olan sınıftı. Orta sınıfa ise plebler adı verilmekteydi. Her dönemde yaşansa da özellikle cumhuriyet döneminde üst sınıf ile orta sınıfın çatışması büyük sorunlara neden olmuştur.

Roma Uygarlığı uzun süre resmi bir dine bağlı değildi. Ancak Pön Savaşları sürerken Roma Uygarlığı'nın egemenliği altına giren Filistin'de Hristiyanlığın yaygınlaşması ile zaman içinde Roma Uygarlığı'nda da bu yaygınlaşma yaşandı. Bu süreci izleyen dönemde Augustus'un Roma'yı yönetmeye başladığı dönemde resmi din Hristiyanlık olmuştur.