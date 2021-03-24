Sakarya’da iki okul karantinaya alındı

Sakarya genelinde vaka artışlarıyla birlikte karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Akyazı'da bir okul dün karantinaya alınarak yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugünde bir karantina haberi de Geyve'den geldi. Hafta sonu itibariyle 5 apartman 55 hanede toplamda 246 kişinin karantina altında olduğu ilçede Geyve İlkokulu ile Geyve Şehit Atanur Bulut Ortaokulu'nda koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bu okullarda yüz yüze eğitime 10 süre ile ara verildi. Okul karantinaya alındı. Okuldaki öğrenciler ve öğretmenler evlerinde karantinaya alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların etrafında güvenlik önlemi aldı.