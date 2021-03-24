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Giriş Tarihi: 24.3.2021 20:58 Son Güncelleme: 24.3.2021 21:06

SON DAKİKA HABERİ: 'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

AA
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

: Ortaokullardaki yüz yüze sınavlar, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir. Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir.

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SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması
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