Son Dakika Haberi | Ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi? Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ortaokul sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Dün MEB tarafından yapılan açıklamada lise sınavlarının tarihi açıklanmıştı. Bugün ise yine bir son dakika açıklaması ise ortaokul sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu sorularına yanıt verildi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı o açıklama ve Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı…
Ortaokul sınavları iptal mi oldu, ertelendi mi? Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorularına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama;
ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?
Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.