Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2021 Bahar dönemi YÖK ile Üniversiteler açılır mı?

Üniversite açılış tarihi ile ilgili son açıklamalar yakından takip ediliyor. Lisans ve önlisans eğitimlerini uzaktan devam ettiren öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, bahar dönemi üniversiteler açılır mı sorusunun yanıtına çevirdi. Kampüslerde eğitim görmek isteyen binlerce öğrenci Yüksek Öğretim Kurumu'ndan gelecek son açıklamaları yakından takip ederken bahar dönemi için üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun da netlik kazanması bekleniyor.
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre üniversitelerde teorik eğitimler çevrim içi yapılıyor, uygulamalı eğitimler ise yüz yüze işleniyorken üniversitelerdeki son durum şöyle;
İşte YÖK Başkanı Saraç'ın o açıklamaları;
Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak.
Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" başlıklı açıklamasında, üniversiteler açılacak mı sorusuna da yanıt verdi. Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık.
Yapılan değerlendirmede, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurulumuza iletilmiştir."