Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2021 Bahar dönemi YÖK ile Üniversiteler açılır mı?

Sosyal hayatta kademeli normalleşmeye geçilirken üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Üniversitelerde güz dönemi tamamlanırken bahar dönemi başlamadan önce üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçen öğrencilerin gözü kulağı 2021 bu sene üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili açıklamalara çevrildi. YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucunda teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı planlama yapılmıştı. İşte üniversitelerin son durumu

Üniversite açılış tarihi ile ilgili son açıklamalar yakından takip ediliyor. Lisans ve önlisans eğitimlerini uzaktan devam ettiren öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, bahar dönemi üniversiteler açılır mı sorusunun yanıtına çevirdi. Kampüslerde eğitim görmek isteyen binlerce öğrenci Yüksek Öğretim Kurumu'ndan gelecek son açıklamaları yakından takip ederken bahar dönemi için üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun da netlik kazanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre üniversitelerde teorik eğitimler çevrim içi yapılıyor, uygulamalı eğitimler ise yüz yüze işleniyorken üniversitelerdeki son durum şöyle;