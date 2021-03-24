Veda Hutbesi nedir? Peygamberimizin (S.A.V.) veda hutbesi tam metni maddeleri ve içerdiği mesajlar

Veda Hutbesi farklı mekanlarda ve farklı zamanlarda gerçekleştirildiği için tam metnine ulaşılması mümkün olmamıştır. Ancak dinleyen insanların birbirlerine anlatmaları şeklinde konuşmanın ana hatları günümüze kadar ulaşabilmiştir. Güvenilir kaynaklarda yer alan rivayetlere göre Veda Hutbesi'nde Hz. Muhammed, evrensel açıdan insanların hayatlarına yön verecek pek çok mesaja yer vermiştir.

VEDA HUTBESİ NEDİR?

Hz. Muhammed tarafından 6 Zilhicce 10 tarihinde kendisinin ilk haccı adına yaptığı ve bunun kendisinin son haccı olacağını bildirdiği konuşma metnine verilen addır. Hutbetü'l-vedâ adıyla da bilinmektedir. Hz. Muhammed'in veda hutbesi konuşması sırasında toplam 124 bin Müslüman bulunduğu düşünülmektedir. Bu nedenle veda hutbesi en kuvvetli hadis olarak da anılmaktadır.

Veda hutbesinde Hz. Muhammed'in ölümünün yaklaştığından bahsettiği de bu hutbe ile ilgili rivayetler arasında yer almaktadır. Hz. Muhammed'in gittiği ilk hacca, son olması nedeni ile veda haccı da denilmektedir.

VEDA HUTBESİ MADDELERİ

Veda hutbesi tam metni bilinmese de, veda hutbesinde Hz. Muhammed'in değindiği konular ve söyledikleri genel hatları ile günümüze kadar ulaşmıştır. Veda hutbesi Müslümanlar için oldukça önemli olup, bu hutbenin bilinmesi de önem arz etmektedir. Veda hutbesinde geçen maddeler aşağıda sıralanmıştır:

Bütün Müslümanlar kardeştir: İslam dinine göre kardeşler birbirlerini koruyup kollamakla görevlendirilmişlerdir. Veda Hutbesi'nde de Hz. Muhammed buna yeniden değinmiş ve Müslümanların kardeşler olduğunu vurgulayarak birlik ve beraberlik içinde yaşamaları gerektiğini tembihlemiştir.

Riba ayağımın altındadır: Riba faiz ve tefeciliğe verilen addır. İslam dinine göre faiz, tefecilik ile aynı anlamda olup günahların en büyüklerinden birisi olarak görülmektedir. Faizden gelen kazanç haram olarak tanımlanmaktadır ve Hz. Muhammed bu maddede ribanın kötülüğünü ve bulunduğu yeri yeniden vurgulamıştır.

Tüm insanlar eşittir: Hz. Muhammed veda hutbesinde bir milletin diğerine bir üstünlüğü olmadığını vurgulamak için bütün insanlığın Hz. Adem ve Hz Havva'dan geldiğini ve onların da topraktan yapıldıklarını vurgulamıştır. Bu yüzden ırk ve mezhep üstünlüğü diye bir şeyin söz konusu olmadığı söylenmiştir.

Zina haramdır: Geleneksel aile yapısı ve toplumun ahlakı göz önünde bulundurulduğunda zina en büyük günahlardan birisi olarak kabul edilmiştir.

Kan davaları kaldırılmıştır: Hz. Muhammed peygamberlik görevini üstlendiği süreçte yaşanan anlaşmazlıkların çözümü olarak adaleti kullanmıştır. Kan davaları, cahiliye döneminde bir gelenek halini aldığı için Hz. Muhammed bu yanlışlığı veda hutbesinde de belirtmiştir. Müslümanlara sorunların çözümü için adalete başvurmaları gerekliliğini de öğütlemiştir.

Müslümanların can ve mal güvenliği koruma altındadır: Müslüman kesimin yaşadığı yerlerde ve İslami kurallara göre yönetilen ülkelerde Müslümanların canı ve malı Hz. Muhammed tarafından güvence altına alınmıştır. Veda hutbesinde Hz. Muhammed bunu tekrar belirtmiştir.

VEDA HUTBESİ NEREDE OKUNDU?

Veda hutbesi tamamı farklı günlerde okunmuştur. Tek bir hutbe olarak anılsa da genel olarak arife günü bayramın 1. Günü ve bayramın 2. Günü olmak üzere 3 günde tamamlanmıştır. Yalnızca farklı günlerde bildirilmekle kalmamış aynı zamanda farklı bildirilme yeri de değişmiştir.

Veda hutbesi ilk önce Arafat'ta okunmasının arından Mina'da ve sonraki gün yeniden Mina'da okunmuştur. Parça parça, farklı gün ve saatlerde bildirilen veda hutbesinin, tam metni bilinmemektir.

VEDA HUTBESİ'NDEKİ EVRENSEL MESAJLAR

Veda hutbesinde Müslümanlara özel mesajların yanında evrensel mesajlar da verilmiştir. Hz. Muhammed yalnızca İslam dinini benimseyen kişilere değil insanlığa önemli mesajlar vermiş ve sonrasında da ölümünün yaklaştığını bildirmiştir. Bu evrensel mesajlar aşağıda sıralanmıştır:

Herkesin canı, malı ve namusu tecavüzden korunmuştur: Hz. Muhammed Veda Hutbesi'nde Kuran'ı Kerim'de de bol bol geçen kul hakkının ve tecavüzün yanlışlığını vurgulamıştır. Ve herkesin korunduğunu belirtmiştir.

Kimsenin kimseye zarar vermeye hakkı yoktur: Ne sebeple olursa olsun bir başkasına zarar vermenin kabul edilemeyeceğini belirten bu madde, evrensel maddelerden birisidir.

İnsanlar ırk ve renk farkı olmaksızın eşittir: Irkçılık geçmişten günümüze dünyaın en büyük sorunlarından birisi olmuştur. Hz. Muhammed bütün ırkların eşit olduğunu, kimsenin bir diğerinden üstün olmadığını Veda Hutbesi'nde de belirtmiştir.

Kadınlara iyi muamele edilmelidir ve mal mülk konularında onların da şahsi tasarruf hakları vardır: Kuran'ı Kerim'in indirildiği yıllarda kadınlar erkeklerden aşağıda görülüyordu. Hatta bazı rivayetlere göre, doğan kız çocukları diri diri gömülerek ölüme terk ediliyordu. Hz. Muhammed kadınların haklarına riayet edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Bütün borçlar iade edilecektir, borçlarda faiz uygulanmayacaktır: Kuran'ı Kerim'de faiz haksız kazanç olarak geçmektedir ve haksız kazanç kul hakkına girmektedir. Hz. Muhammed faizin ne kadar yanlış olduğunu tüm insanlık adına yeniden vurgulamıştır.

Adalet, hukukun eline teslim edilmelidir. Kan davaları yasaktır: Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ilk yıllarında kan davaları yaygın bir gelenekti. Hz. Muhammed ise işlenen bir suçun cezasının İslami kurallara göre yönetilen bir mahkemede adaletli bir şekilde verilmesi gerektiğini belirtmiştir.