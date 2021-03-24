Veda Hutbesi nerede okundu? Veda Hutbesi nerede ve ne zaman gerçekleşmiştir?

Veda Hutbesi, farklı mekanlarda ve farklı zamanlarda yapılmış bir konuşmadır. Veda Hutbesi, Hz. Muhammed'in İslam alemine ve insanlığa verdiği nasihatlerle dolu konuşmadır. Yıllardır geçerliliğini devam ettiren bu konuşma, evrensel oluşunun yanında zamansız da bir konuşmadır.

VEDA HUTBESİ NEDİR?

Veda Hutbesi İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Veda Haccı sırasında yaptığı üç günlük konuşmadır. Bu konuşma hem bir öğüt içeriği taşımaktadır hem de Müslümanlara yapmamaları gereken şeyler konusunda uyarı niteliğindedir.

VEDA HUTBESİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞMİŞTİR?

Veda Hutbesi hicri takvime göre 10 yılında gerçekleşmiştir. Miladi takvime göre ise 6 Mart 632 tarihinde başlamış ve yaklaşık olarak 3 gün sürmüştür. Veda Hutbesi 100.000'i aşkın Müslümanın karşısında okunmuş ve günümüzde de geçerli pek çok evrensel mesajı içermektedir.

Veda Hutbesi'nde geçen konular ve dikkat çekilen konular günümüzde de önemini sürdürmekte ve evrensel boyutu ile de Veda Hutbesi pek çok insan için öğretici rol oynamaktadır. Kadın ve erkek ilişkilerine, ırkçılığa, kul hakkına dair pek çok öğüt içeren Veda Hutbesi Müslüman ya da gayrimüslim kişiler için bir yol gösterici sayılmaktadır.

VEDA HUTBESİ NEREDE OKUNDU?

Veda Hutbesi her gün farklı bir yerde olmak üzere toplam 3 günde ve 4 ayrı zamanda gerçekleştirilmiştir. Veda Hutbesi'nin okunduğu yerler Arafat ve Mina olarak bilinmektedir. Çok sayıda Müslümanın katıldığı Veda Hutbesi'nin maddeleri konuşmada bulunan Müslümanların konuşmaları kaydedip birbirlerine aktarışları ile günümüze kadar ulaşmıştır.

Veda Hutbesi'nin bildirilmesinden ve Veda Haccı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra Hz. Muhammed vefat etmiştir. Bu yüzden Veda Hutbesi Hz. Muhammed'in vasiyeti olarak görülebilmektedir.

VEDA HUTBESİ MADDELERİ

Faiz ve tefecilik yasaktır: İslam'da kul hakkı yasaklanan ve en büyük sayılan günahlardan birisidir. Faiz ve tefecilik haksız para almak olarak görülüp kul hakkına girmektedir.

Zina haramdır: Hem aileye hem de toplumun yapısına zarar verdiği savunulan zina, büyük günahlar arasında sayılmıştır.

Bütün Müslümanlar kardeştir: Hz. Muhammed Veda Hutbesi'nde bütün Müslümanların kardeş olduğunu belirterek birbirlerini korumaları ve kollamaları gerektiğini belirtmiştir.

İnsanların hepsi eşittir: Bütün İnsanların Hz. Âdem ve Hz. Havva'dan geldiğini vurgulayan Hz. Muhammed milletler arasında üstünlük olmadığını herkesin eşit olduğunu üstünlüğün ancak takva ile elde edilebileceğini belirtmiştir.

Müslümanlar can ve mal olarak güvence altındadır: İslam'ın hakimiyetindeki topraklarda yaşam sürdüren Müslümanların birinin canına kast etmesi yasaklanmıştır.

Kan davaları yasaklanmıştır: Cahiliye dönemi diye de geçen dönemde Arap topraklarında pek çok kan davası vardı. Hz. Muhammed peygamber olmadan önce de çıkan anlaşmazlıkların adalet ile çözülmesi gerektiğini düşünmekteydi. İslamiyet'in gelmesinden ve Hz. Muhammed'in peygamber oluşundan sonra ise kan davaları gibi cahiliye döneminden kalma gelenekler yasaklandı. Sorunların adalet ile çözülmesi gerektiği vurgulandı.