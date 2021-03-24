Yarın okullar tatil mi? 25 Mart İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi

İstanbullular sabah saatleri itibarıyla kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışının olması ile birlikte en merak edilen sorulardan bir tanesi yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı oldu. Özellikle binlerce öğrenci ve velisinin gündeminde yer alan bu durum nedeniyle gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Kar yağışının yoğun etkisi nedeniyle okulların son durumu bu bakımdan merak ediliyor. Buna göre; yarın okullar tatil mi? 25 Mart İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? İstanbul Valiliği'nden açıklama bekleniyor!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların son durumu merak ediliyor. İstanbul Valiliği'nden konu ile ilgili açıklama beklenirken yarın okullar tatil mi, İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı gibi pek çok önemli soruya yanıt aranıyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama ise gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.