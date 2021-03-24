Yarın okullar tatil mi? 25 Mart İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi

İstanbullular sabah saatleri itibarıyla kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışının olması ile birlikte en merak edilen sorulardan bir tanesi yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı oldu. Özellikle binlerce öğrenci ve velisinin gündeminde yer alan bu durum nedeniyle gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Kar yağışının yoğun etkisi nedeniyle okulların son durumu bu bakımdan merak ediliyor. Buna göre; yarın okullar tatil mi? 25 Mart İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? İstanbul Valiliği'nden açıklama bekleniyor!
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların son durumu merak ediliyor. İstanbul Valiliği'nden konu ile ilgili açıklama beklenirken yarın okullar tatil mi, İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı gibi pek çok önemli soruya yanıt aranıyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama ise gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İSTANBUL'A KAR SÜRPRİZİ
İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar sabah saatlerinde etkisini artırdı.
İstanbul Mart ayında kar sürprizi yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar aralıklarla etkili oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu. Sabah saatlerinde ise kar etkisini arttırdı. Yollar kısa sürede beyaza büründü trafikte aksamalar yaşanıyor.
AKOM'DAN AÇIKLAMA!
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyordu. Yapılan açıklama sonrası Anadolu Yakası'nda karla karışık dolu yağışı etkili oldu.
AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası saat 05.30 sıralarında Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde karla karışık dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağan kar ve dolu yağışı etrafta beyazlık oluşturdu.