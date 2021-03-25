Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Bir önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanmıştı. Uygulamalı ya da sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih hakkında bilgiler kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı CTE sonuçları bekleniyor!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları için adaylar sorgulamalarını sürdürürken CTE sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki alımlarda 2 haftalık sürecin yaşandığı bilindiği için gözler 27 Mart tarihine çevrildi. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.